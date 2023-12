Qué le pasó a Diego Topa y por qué dijeron que murió

No es la primera ni será la última vez que las fake news se vuelven tan virales que nos desconciertan a todos. Simplemente alcanza con chequear la información, pero en medio de todo esto una ola de rumores falsos crece y gana cada vez más terreno. Esto mismo sucedió con Diego Topa, quien fue tendencia en redes durante las últimas horas por su supuesto fallecimiento.

La preocupación fue muy grande por estas horas. Muchos usuarios se hicieron eco de una falsa información -ya sea una broma, una jugada maliciosa o un simple error- y comenzaron a compartir en redes el lamento que generaba esta supuesta pérdida.

En redes dieron por muerto (por tercera vez) a Diego Topa.

Pero lo cierto es que Diego Topa se encuentra bien, y de hecho habló hace unas horas con Teleshow de Infobae para aclarar que los rumores de su muerte no son ciertos y recordar además que no es la primera vez que le pasa esto.

Indignado y sorprendido, el reconocido animador infantil se encontraba en la fiesta de fin de año de su hija -Mitai, su hasta ahora única hija que tuvo su fiesta con el jardín y pasó a salita de 4- cuando se enteró de esta fake news. Además, envió un fuerte manto de tranquilidad hacia sus seguidores.

“Estoy vivo, me están escribiendo de todos lados. ¡Es la tercera vez que me pasa! Apenas nació mi hija también me mataron. Me llamó desesperada mi mamá, se preocupó un montón de gente. Es horrible todo esto”, explicó el conductor, indignado con la situación.

No obstante, fuera del enojo que puedan producir este tipo de noticias, Diego Topa le terminó encontrando el lado positivo que tienen estas infundadas y malas noticias. “Con estas cosas te das cuenta cuánta gente te quiere de verdad”, dijo, tratando de ponerle paños fríos al asunto y remarcando los muchos mensajes de afecto que recibió también.

Diego Topa disfruta hoy de ver crecer a su pequeña hija Mitai.

El problema no es chequear una información, sino el daño que pueden generar en el entorno familiar. Y es que, la preocupación y el dolor pueden ser tan grandes, que definitivamente estos disparadores no tienen en cuenta otros factores muy profundos.

Más allá de todo este mal episodio, nada logró opacar la felicidad de Diego Topa por ver crecer a su hija y tener su fiesta de fin de año. La llegada de la niña le cumplió el sueño de ser padre y el conductor infantil suele compartir imágenes y videos de la pequeña, pero siempre cuidando de no mostrar su carita para protegerla.