Diego Topa reveló quién fue su primera novia

Envuelto en sensaciones únicas, esas que lo atraviesan en este presente espectacular, que se configura por las emociones de transitar por la paternidad. Diego Topa vive una coyuntura movilizante, con todo lo que descubre cada día en este nuevo rol de crianza de su pequeña.

Además de ponderar las vicisitudes de ese rasgo de su cotidianidad, el animador infantil iluminó otros aspectos peculiares de todo su recorrido personal y así se sumergió en un viaje al pasado en la visita al piso de Noche al Dente, el ciclo que conduce Fernando Dente en América.

En la comodidad de ese espacio, con toda la complicidad y comodidad que genera ese programa, Diego recordó una historia maravillosa de su adolescencia, cuando sintió los primeros calores, las primeras vibraciones del enamoramiento y cómo resultó esa historia.

Todo se conjugó con la música, porque Topa eligió a un artista que lo identifica, César Banana Pueyrredón y algunas de sus canciones más emblemáticas que lo acompañaron en diversos periodos de su vida. Así admitió que temas ponía para calmar su mal de amores.

De esa forma, el genial actor especificó las singularidades de ese noviazgo incipiente, iniciático y exteriorizó: “Yo estuve de novio con muchas chicas y mi primer amor se llamaba Lorena, teníamos 12 años y ella me rompió el corazón. No quería, me decía que si que no, nunca me dio bola, ni la hora”.

En cuanto a las diferencias sociales, de comportamientos, de contexto hasta tecnológico, Diego añadió: “Aparte el amor en ese momento era mucho más ingenuo y ahora hay redes y eso, antes era la cartita, dejarla en el banco, dejar una señal para ver qué te escribía el día siguiente, era hermoso eso, yo soy muy romántico".

Con el corazón en la mano, sin ocultar nada de su personalidad, Topa admitió que se enganchaba con alta frecuencia. "Yo era muy enamoradizo, sufría un montón, me enamoraba. Yo caía en la dulzura, ternura, en el acompañamiento, tuve un montón de novias”.