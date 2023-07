Diego Topa: “Mi misión en la vida es acompañar a las infancias”

“Hacer un nuevo espectáculo siempre motiva y renueva”, dice Diego Topa a MDZ. Está a días de estrenar Topa, es tiempo de jugar y esta vez, asume un desafío distinto. “El espectáculo tiene más historia. Es un cuento divino, escrito y dirigido por Emiliano Dionisi en el que no faltan canciones y coreografías”, cuenta.

Y, sobre su vínculo con el joven dramaturgo, agrega: “Con Emiliano venimos trabajando desde El Viajero. Es un talento enorme como director y como escritor y la vida nos fue llevando a que nos hagamos tan familia que te diría que es como uno de los padrinos de mi hija. Es un placer trabajar con él. Es hermoso, es una persona muy muy generosa y sabe sacar lo mejor de cada uno de los actores. De hecho, este desafío de llevarlo un poquito más a lo actoral es una idea de él”.

Emiliano Dionisi, Florencia Liserre, Diego Topa y Gustavo Carrizo. Equipo creativo de Topa, es tiempo de jugar / Foto: Instagram

En esta divertida historia, y junto a un gran elenco, el rockstar de los más chiquitos viajará en el tiempo y no solo les llevará alegría a ellos, también hará pararse de la butaca a los más grandes. “Voy a viajar a tres épocas: la de los dinosaurios, a los años ‘70 y al futuro. Obviamente todo acompañado con música. En los ‘70 con un popurrí de Palito Ortega, de Donald, de Rafaela Carrá. Se van a bailar todo las mamás, los papás y los abuelos”.

- Hablando de viajes en el tiempo, ¿vos cómo te ves en el futuro? En unos 10 o 20 años…

- Ojalá que vivo (se ríe). Me encantaría obviamente seguir actuando, haciendo un montón de cosas. Para mí, mi gran referente, o uno de mis grandes referentes, fue Carlitos Balá. Él siguió actuando, bailando y cantando y llevando alegría a todos. Hasta que el cuerpo me lo dé, me encantaría seguir haciendo esto porque amo trabajar para las infancias. Ahora también que soy papá me gustaría acompañar a mi hija lo más que pueda. Me encanta disfrutar la paternidad. Estoy tomando mucha más conciencia de mi cuerpo para cuidarme más y todo eso, porque de verdad quiero seguir viviendo muchos años más.

- ¿Cuándo apareció esta conciencia corporal?

- La llegada de mi hija me cambió por completo la perspectiva de todo. La veo tan chiquita y con tantas ganas de disfrutar que obviamente quiero que disfrute de su papá todo el tiempo que más pueda. Por eso, estoy tratando de tomarme las cosas mucho más en serio. No es que antes no me las tomaba así, pero de verdad que un hijo te cambia, te modifica absolutamente, quisiera acompañarla en todo. No me hagas llorar (se ríe). Te pone mucho más sensible. Recién ahora tiene tres años y medio, pero nada sería más hermoso que verla crecer, poder acompañarla y en el caso que quiera ser mamá… ¡Quiero ser abuelo!

- El nacimiento de Mitaí significó la concreción de un gran sueño, ¿qué otros tenés dando vueltas por ahí?

- En el trabajo, voy a cumplir este año uno de los más grandes, que es entrar al mercado europeo. La verdad que siempre tuve ganas de que toda la gente y que los más chiquititos de Europa me puedan conocer. Va a ser gracias a Luli Pampín, que es una artista infantil súper reconocida allá y obviamente acá en Latinoamérica. Grabamos un disco juntos en Italia hace poco más de un mes y vamos a hacer un gran lanzamiento a fin de año.

- ¿Y en lo personal?

- Seguir acompañando a mi hija en sus sueños. Si me preguntas si tengo ganas de ser papá nuevamente, por ahora no. Tengo ganas de trabajar. Recién ahora, después de la pandemia y todo eso, me estoy reinsertando en todo lo que tiene que ver con el trabajo, con el mundo del espectáculo. Como se sabe, el rubro infantil y el teatral fueron de lo más afectados. Estoy volviendo al ruedo con todo, por eso también para nosotros es un gran desafío y agradecemos siempre a las familias que nos acompañan, que nos eligen porque esto es puro trabajo, mucho amor. La actriz Andrea Lovera y el actor Ramiro Delgado acompañan a Diego Topa en esta nueva aventura musical / Foto: Instagram

- ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a trabajar para las infancias?

- Empecé siendo actor y probando qué era lo que más me gustaba hacer o lo que más me iba saliendo. El mundo infantil me gustó mucho siempre. La vida me fue llevando a que cada vez hiciera más cosas infantiles. Obviamente que cuando desembarqué en Disney, en el 2000, crecí un montón con ellos. También me dieron la posibilidad de poder hacerme socio y productor de los espectáculos, tenía mucha participación en todo lo que tenía que ver con la idea y los programas. Fue algo que se me fue dando naturalmente y fui cuidando y aceptándolo de una manera natural porque la verdad que amo hacer esto. Más que un trabajo también, como digo en todos lados, encontré una misión en mi vida que tiene que ver con acompañar a las infancias. Amo hacerlo, por momentos me olvido de que estoy trabajando. Soy como un niño adulto. No paro de jugar, de cantar, de crear, de seguir generando cosas. Amo hacer esto.

- Desde tus inicios hasta hoy, ¿qué cambios notás en el público?

- Hoy los más chiquititos están a la orden del día con todo. En el espectáculo vamos cambiando con las escenas, con la música, con pantallas, con volver un poco a la fuente como, por ejemplo, con teatro negro. Vamos a hacer un montón de cosas porque todo el tiempo tenés que ir trayendo nuevas cosas. La atención de los chicos hoy por hoy es muy corta. Si los ves cuando miran las pantallas, cambian la atención muy rápido.

Para agendar

Topa, es tiempo de jugar

Del 15 al 30 de julio, 14 y 16:30 horas, en Teatro El Nacional Sancor Seguros (Avenida Corrientes 960, Buenos Aires). Entradas en Plateanet.