La reacción de Nicole Neumann luego que su mamá la tildara de "monstruo"

Los polémicos cruces mediáticos que vienen protagonizando Nicole Neumann y su mamá continúan a la orden del día. Luego que la modelo la acusara de haberse quedado con parte del dinero que ganó en los inicios de su carrera, esto llevó a Claudia a ser categórica con su hija: "Es un monstruo y soy la culpable de haberla creado".

Tras las repercusiones de sus dichos, Nicole decidió compartir un posteo en sus redes sociales como forma de respuesta. "Ojalá puedas vivir tranquila siendo ’la mala’ de esa película", dice la primera reflexión: "A veces ser ’la mala’ significa haberte protegido después de mucho tiempo intentando ignorar los daños", agregó Nicole.

Nicole Neumann junto a su madre.

"A veces ser ‘la mala’ significa haber dejado de complacer a quien nunca te ha cuidado. Significa la incapacidad de otros de responsabilizarse de su parte, dice más de quien te dice serlo que de ti. Porque a veces lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro", concluyó.

Recordemos que este viernes, la mamá de Nicole volvió a hablar a través de una comunicación vía chat que mantuvo con la producción de Intrusos (América). "Ya sé que mi hija habló mierda. No lo quiero oír, no lo puedo oír y tengo que trabajar... De verdad que tengo que concentrarme en esto, porque yo necesito este trabajo. No quiero saber más nada", dijo Claudia.

"Es un monstruo que, evidentemente, seré la culpable de haber creado y bueno... Me tendré que joder. Es lo que me tocó", se lamentó Claudia.