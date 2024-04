Felipe Avello, comediante chileno: "Ya no hay rivalidad entre argentinos y chilenos"

Felipe Avello es considerado por nuestros vecinos chilenos como "el mejor comediante del país trasandino". Avello comenzó con el humor en la década de los '90, y se volvió sumamente conocido por su presencia en la televisión en distintos e importante canales del país. Cabe destacar que, además de ser comediante, Felipe es periodista.

El humorista estuvo en la pantalla chica chilena por un buen tiempo, pero ahora se dedica por completo a su show que reúne a cientos de personas en cada función y que promete risas de principio a fin. El espectáculo de Avello es muy singular: trata de evitar temáticas ya tratadas en otras funciones, ya que el humorista comparte en Youtube (@FelipeAvelloOficial) videos de sus shows. Por ende, la innovación termina siendo casi una obligación para el artista, y esto cautiva mucho más al público.

Avello participó mucho tiempo en la televisión chilena. Créditos: Cortesía Prensa.

Luego de su exitoso paso por Buenos Aires, en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza en el mes de febrero, Felipe Avello cruza nuevamente la Cordillera de Los Andes y esta vez les toca a los mendocinos reír con él. Este domingo 14 de abril a las 20 h., el Espacio Cultural Julio Le Parc recibirá al humorista con su hilarante espectáculo. El mismo se desarrollará en la Sala Vilma Rúpolo de dicho lugar. Las entradas ya se encuentran a la venta: tienen un costo de $12.000 y se pueden adquirir por medio de la página Entradaweb.

Antes de subirse a las tablas del centro cultural ubicado en Guaymallén, Felipe Avello se sinceró con MDZ Show y dialogó acerca de distintos temas: humor, diferencias entre chilenos y argentinos, y de su presentación en Argentina.

El comediante visitará Mendoza para dar un hilarante show. Créditos: Facebook Felipe Avello.

- ¿Qué características tiene el humor chileno?

- Yo creo que, en general, nos parecemos bastante. El humor finalmente busca que la gente se divierta a partir de la risa. Y ahí vienen las distintas características y peculiaridades. Pero yo creo que en general somos un poco lo mismo. El humor chileno lo que puede tener de distinto es que el chileno tiene características distintas al del argentino. Quizá es más tranqui, o las particularidades que puede tener la gente más del sur o de las provincias más del interior, con respecto a la capital, pero creo que son leves. Yo intento hacer un humor bien internacional.

- ¿Crees que hay cierta rivalidad entre argentinos y chilenos?

- Creo que hay cada vez menos, que ya no hay. En un momento sí, cuando yo era niño podía uno percibir quizá eso. Pero yo creo que a esta altura no, y si existiera algo a esta altura de la vida, qué mal. Qué mal estar en rivalidad con los países vecinos cuando es al revés, nos necesitamos, somos vecinos y lo vamos a ser para toda la vida. Me parecería muy absurdo, muy antiguo. Felipe ha estado por distintas partes del mundo con su espectáculo. Créditos: Facebook Felipe Avello.

- ¿Qué te llevó a cambiar la temática del humor que hacías antes, que la mayoría lo conoce de la televisión, a este humor autobiográfico, participativo y familiar?

- Cuando yo arranqué en el humor, en ese tiempo no existía el concepto de 'stand up comedy' o de 'humor en vivo'. Obviamente, en Estados Unidos sí existía, pero en Chile de donde yo vengo, Concepción, al sur del país, no había nada de esto. Existían las obras de teatro, pero no que un comediante estuviera solo en un escenario. Entonces, por evidentes razones, yo comencé en la televisión, en los años noventa, con las características que tenía en esos años la televisión y el humor. En ese espacio, comencé a desarrollarme. Pero pasó el tiempo y cuando yo ya pude independizarme, lo hice, y ahí es cuando empecé hacer del humor que a mí más me sale y me gusta, que con el paso del tiempo uno va mejorando y es lo que hago actualmente, me tiene muy contento.

- Hace poco debutaste en Argentina con este espectáculo. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo es el público argentino?

- El público argentino a mí me encanta. Mi primera relación fue con el público chileno, pero luego, por la cercanía y porque yo desde hace muchos años viajo a Argentina, tuve una relación con el público argentino y ha sido muy buena. La otra vez en Buenos Aires, fuimos a hacer una presentación y luego hemos seguido yendo. Todos los meses yo reservo en mi calendario alguna visita a Buenos Aires.

Mirá cómo fue el show de Felipe Avello en Mar Del Plata

- Ahora venís a Mendoza con tu show. ¿Qué nos podés contar?

- Es el show que hemos venido girando durante el año pasado y éste, siempre con muchos cambios y modificaciones porque nosotros parte del show lo subimos a distintas plataformas. Entonces tenemos que ir innovando permanentemente. Ese show, que lo hemos mostrado en muchos lugares muy distintos; por eso lo considero al espectáculo que es internacional, porque hemos estado en Tijuana, Monterrey, Ciudad de México, Colombia y distintos lugares de Chile. Es un show internacional que tiene mucha improvisación. Es como una feria que yo intento montar ahí, con mucha improvisación, donde pasa de todo. Esta es la tercera vez que vamos a actuar a Mendoza. La primera fue en una mini gira que hice hace un par de años, donde estuvimos en Tupungato con un gran comediante chileno que me llevó, Rodrigo Vázquez, en 2015. El año pasado volvimos, y fue justo en la época en que estaba lleno de chilenos comprando en los supermercados, y yo me sumé a esas compras, jaja. Igual me he hecho buenos amigos y voy a invitar colegas al show. De hecho, el espectáculo lo va a abrir un comediante mendocino. Esta va a ser la primera vez que me presento en un teatro. A mí me encantan los bares, pero el teatro tiene una gracia distinta y eso es lo que me tiene muy contento y la expectativa.

- En los próximos días también te vas a presentar en otros puntos del país. ¿En qué otra provincia argentina te gustaría hacer este espectáculo?

- Desde que comenzamos a tener más presencia en nuestro canal de Youtube, que, en un principio yo hacía un registro de lo que había pasado en el show y lo subíamos, ahora ya derechamente hacemos un programa. Los miércoles, viernes y domingos subimos gran parte del show a Youtube y a otras plataformas. Desde que empezamos a hacer eso, se nos abrió el espectro de poder presentarnos en otros lugares y la manera de saberlo es a través de los comentarios, donde te dicen 'saludos desde...' o 'ven a...'; y hay una ciudad que se repite mucho que yo no conozco que me encantaría ir y estamos planeándolo con la producción y es Neuquén. Córdoba también, me encantaría poder ir actuar allá