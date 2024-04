Eliana Guercio contó toda la verdad de su pelea con Edith Hermida: ¿la echó de la radio de Santiago del Moro?

Se instaló el rumor de una batalla silenciosa, una maniobra espuria de una famosa a otra, que implicó la quita de un puesto de trabajo en un espacio codiciado como el ciclo radial de Santiago del Moro. La teoría refería a que Edith Hermida manipuló los hilos para echar a Eliana Guercio.

La esposa de Sergio Chiquito Romero se decidió a romper el velo del silencio y describió toda la verdad de la situación, para escribir el punto final de las especulaciones. En una entrevista con LAM, la mediática confirmó sí se encuentra enfrentada a muerte con la panelista de Bendita.

Ángel de Brito le consultó directamente respecto a esas versiones de una guerra picante con Edith. De ese modo, Guercio aseveró: "No sé de dónde salió eso". Y luego intentó explicar la confusión: "Edith arrancó un día que yo no estaba y después se fue de vacaciones y cuando volvió yo me fui. Creo que por eso se armó todo esto".

Visiblemente cansada de protagonizar noticias sin sustento, al menos por lo que admitió públicamente, Eliana profundizó en todo este entuerto e incluso afirmó con mucha claridad: “No la conozco, ¿cómo me voy a llevar mal?, llegamos a trabajar un solo día".

Tras alabar a Santiago y su histórico programa de La 100, la mujer de Romero se animó a especificar las razones reales de su dimisión, de ceder su silla en ese ciclo. “Yo no podía más. Más allá de que la nena más chiquita quería que la llevara al colegio, agarraba la autopista y cabeceaba. No daba más y era una irresponsabilidad total. Había que elegir", aseguró.

Y luego ponderó los beneficios que encontró de esa experiencia radial con un gigante como Santiago: "El club del Moro me dió un aire de vida cuando estaba en Inglaterra sola, haciendo la mudanza. Los amo y los escucho desde 2015. Es terapéutico y no podía creer estar ahí".