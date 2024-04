Tras confesar su enojo con Lizy Tagliani, Marcela Tauro estalló contra La Negra Vernaci

Hace algunos días, Marcela Tauro confesó que tuvo un enojo con Lizy Tagliani por una situación personal. Según comentaron en LAM (América), la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) se habría comunicado con el ex de la periodista tras la ruptura, y según se rumoreó la artista habría intentado seducir al joven. En medio del revuelo, La Negra Vernaci opinó del asunto con polémicos dichos.

Indignada por la intromisión de la locutora, Marcela Tauro contó en diálogo con LAM que este miércoles en Intrusos (América) mostrará los chats que tuvo con Lizy Tagliani, y cuestionó a La Negra Vernaci por entrometerse en el tema sin saber y armar un escándalo.

"No puedo creer la novela que se hizo. Y a Vernaci, ¿qué le pasó? Habla en presente cuando fue en pasado. Yo no estoy diciendo que me cagaron por Lizy. Que se meta a hablar de algo que no sabe... Solamente dije que me dolió algo que me pasó después de trabajar tanto tiempo con Lizy. Vernaci es poco sorora", disparó Marcela Tauro.

Luego, la periodista de espectáculos dejó entrever que no tiene ningún resentimiento con Lizy Tagliani y redobló sus dardos contra La Negra Vernaci al retrucar: "Lo que tuve que arreglar, lo arreglé en su momento. Ahora no tengo nada que arreglar, hace ocho meses me separé. ¿Qué se mete? Puede opinar, pero me parece muy agresiva. Está diciendo boludeces".

La Negra Vernaci, en medio de una polémica con Marcela Tauro. Foto: Captura de video C5N.

En su programa en Pop Radio 101.5, sin mencionar los nombres de Tagliani y Tauro, Vernaci arremetió: "Hay una roba maridos: el curioso pasacalles que apareció en un colegio. No se puede ser tan pelo... Si te pasa y te tomás el trabajo de hacer eso... Nadie te roba nada, no es tuyo. Bancatela, flaca, hablá con tu marido. ¿No es un problema que tiene que arreglar el marido?".

Más allá del entredicho con La Negra Vernaci, Marcela Tauro sostuvo que tuvo muy buena relación laboral con Lizy Tagliani cuando trabajaron juntas en la radio, pero admitió que desde lo personal se sintió "desilusionada" por la actitud de la figura de Telefe.