La carta fuerte que Coti Romero intentó jugar apenas entró a Gran Hermano

Y, una noche, Coti Romero volvió a Gran Hermano a jugar otra vez gracias a la magia del Golden Ticket que la producción habilitó para ocupar el lugar que había dejado vacante Agostina Spinelli.

Como si fuera una aparición, un holograma, la participante correntina dejó a todos los hermanitos en total shock, entre la fascinación, la sorpresa y la desconfianza. Porque lo que quedó claro desde el primer momento es que Coti regresó para jugar fuerte y poner en jaque a Furia tras la salida de Catalina Gorostidi.

Luego de ningunear feo a Juliana Scaglione (la única jugadora a quien la rubia directamente no saludó), Coti fue llamada al confesionario donde, a minutos de entrar, demostró que no va a tener piedad a la hora de mover sus fichas. Porque lo primero que la ex GH 2022 quiso jugar fue…. ¡la espontánea!

“¡Hola, volví!”, dijo Constanza al saludar al Big, quien le dio una cariñosa bienvenida. Romero se sentó y su mirada se centró en los sobres que se veían a un costado, con los ojos chispeantes que anticipaban sus deseos.

Coti manifestó su intención de jugar la espontánea. Captura TV.

“¿Esto ya está? ¿Ya está ocupada la espontánea?”, preguntó la nueva jugadora del reality. “¿Vos querés hacer la espontánea?”, consultó Gran Hermano y ella, muy segura, confirmó: “Sí, la quiero hacer”. “Por ahora, no podés. No está habilitada”, le contestó el Big y ella se quedó con las ganas. “Ah, la put.. madre…”, soltó Coti, con una sonrisa, antes de contar sus primeras impresiones en la casa.

El extaño gesto de Coti con Furia a minutos de entrar a Gran Hermano

Coti Romero descolocó a toda la casa y sobre todo a Juliana Scaglione, quien estalló ante Emma Vich en el jardín al notar el destrato de la correntina. “¿Sabés qué? ¿Sabés lo que hace? Entra, no me mira y no me saluda. Lo hicieron a propósito. ¡Ni me mira a los ojos! Saludó a todos y a mí no me saludó”, señaló Furia.

Momentos después, mientras todos estaban en el living convocados por GH, Coti tuvo su primer y extraño acercamiento a Furia, que quedó signado por un peculiar gesto: la rubia le tocó la pelada a la participante para que le traiga suerte.

Coti le tocó la cabeza a Furia en Gran Hermano. Captura TV.

“¿Me estás tocando el pelo?”, dijo Juliana, sorprendida. “Dicen que tocar a un pelado es suerte”, explicó la ex del Conejo, a lo que Scaglione, rápida, retrucó con una chicana de las suyas: “Tocá para que no te vayas tan rápido. Pero no creo… ¡Está sí sabe jugar!”.