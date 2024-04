Se filtró la durísima frase de Luciano Castro contra Flor Vigna en medio de la pelea con Sabrina Rojas

El triángulo compuesto por Luciano Castro, Flor Vigna y Sabrina Rojas siempre genera polémica. En ese contexto, se conoció en las últimas horas una filosa frase que Castro le dijo a Rojas en relación a Vigna.

El conductor Ángel de Brito, sostuvo en LAM (América), que Luciano habló con Sabrina y, en relación a Vigna, le pidió por favor: "Ignorala". Como era de esperar, las repercusiones no tardaron en llegar.

También según Ángel, los dichos de Luciano fueron luego de una nota en la que Sabrina liquidó a Florencia. Ante esto, Vigna volvió a decir que Rojas fue la responsable directa de su final con Castro. "Preguntale a ella que tiene el problema. Yo siempre fui clarísima sobre mi problema con ella. No sé por qué dice eso, yo cuando tuve algún problema lo dije claramente, no dejé puertas abiertas", fueron las escuetas primeras palabras de Sabrina.



Flor y Luciano fueron pareja hasta hace poco tiempo

"Ella dijo ‘me hizo cosas horribles’, pero es una manera de Flor de acusar gente dejando puertas abiertas, es mejor que diga lo que le sucede, porque así le puedo pedir disculpas o le explico por qué está equivocada", manifestó Sabrina poco después.

Pero más tarde llegaría un golpe durísimo al corazón de Vigna: "Con Luciano está todo más que bien. Anoche cenamos juntos en casa". Letal y directo para marcar claras diferencias con Florencia.



Los dos fueron una pareja muy mediática

Por último, Rojas analizó el vínculo que tienen sus dos hijos con Vigna: "Mis hijos no necesitan una madrastra, tienen una madre. Yo no le reclamo que no haya tenido vínculo, le reclamo que no hable de mis hijos cuando no tiene vínculo y no subas historias de mis hijos cuando no los ves por tres meses”. Está más que claro que la relación entre las dos y Luciano Castro no está ni remotamente cerca de ser armoniosa, al menos en estos tiempos de fuertes cruces mediáticos.