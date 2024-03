La contundente respuesta de Sabrina Rojas a Flor Vigna

Luego de que Flor Vigna acusara durante una entrevista a Sabrina Rojas de ser la culpable de su separación con Luciano Castro, la actriz, quien en principio solo se había limitado a contestar con una imagen en sus historias de Instagram que decía “Respiro profundo…”, ahora respondió de manera contundente a las declaraciones realizadas por la cantante.

Un móvil del programa “A la Tarde” de América TV, interceptaron a Sabrina Rojas, a quien le consultaron sobre esa publicación realizada en sus redes sociales. "No era una indirecta, era para ella. No quiero ser parte de la promoción de su disco... me sorprendió mucho que justo ahora tenga ganas de decir algo", dijo la actriz de manera sincera y tajante.

Sabrina Rojas le respondió sin filtros a Flor Vigna. Foto: Instagram/ Sabrina Rojas

Asimismo, le consultaron sobre qué es lo que había pasado entre ellas para llegar a esta situación de enfrentamiento. "Preguntale a ella que es la que tiene el problema... yo siempre fui clarísima de cuál era mi problema con ella", contestó Sabrina Rojas.

"Yo cuando tuve algún problema lo dije, y lo dije claramente, no dejé puertas abiertas... Cuando alguien deja puertas abiertas de 'me hizo cosas horribles', me parece que es una manera de Flor, de acusar gente dejando puertas abiertas", agregó la actriz.

Sabrina Rojas confesó que se quiso comunicar con Flor Vigna, pero no lo hizo. Foto: Instagram/ Sabrina Rojas

Para finalizar, Sabrina Rojas confesó que quiso ponerse en contacto con Flor Vigna para aclarar la situación. "Estuve a punto de llamarla, pero ya está... Es mejor que diga qué le sucede, así o le pido disculpas o le explico por qué está equivocada", concluyó aclarando que con Luciano Castro está todo bien.

El enojo de Sabrina Rojas por estas declaraciones de Flor Vigna

Flor Vigna sorprendió a todos al revelar los motivos por los que se separó de Luciano Castro, asegurando que no es posible que se vuelvan a reconciliar.

Flor Vigna acusó a Sabrina Rojas de ser la culpable de su ruptura con Luciano Castro. Foto: Instagram/ Flor Vigna

La cantante, quien acaba de lanzar su nuevo sencillo “Puedo solita”, señaló que Sabrina Rojas, exesposa y madre de los hijos del actor, fue la causante de su ruptura. "Yo lo intenté todo con Sabri, de verdad, pero me parece que ya está y que realmente había una intención clara del otro lado”, dijo Flor Vigna durante una entrevista la semana pasada.

Ante la consulta que le hicieron sobre si Sabrina Rojas influyó en la decisión de separarse de Luciano Castro, Flor Vigna habló sin guardarse nada. "Y, sí, tuvo un montón que ver. Yo creo que hubo una intención muy grande de que eso pasara", concluyó la cantante.