Sabrina Rojas se cansó de Flor Vigna y reveló por qué no la respeta y la considera una mentirosa

Se hartó, el vaso se rebalsó. Tras respirar profundo, aguantar y procurar evitar el escándalo, Sabrina Rojas se pudrió de Florencia Vigna, se cansó de esas críticas públicas, en la que quedó señalada como la gran responsable de la separación de la bailarina con Luciano Castro.

En los últimos días, la ex Bailando por un sueño brindó diversas entrevistas televisivas y culpó a la actriz por la ruptura de su relación amorosa, incluso infirió que le hicieron la vida imposible y que esa intervención en la pareja se transformó en el detonante.

Sabrina recogió el guante y salió a expresarse con altura en una charla con LAM. Ahí, la blonda explicó punto por punto todas las acusaciones. En cuanto esa teoría de una mala relación con sus hijos, Rojas sostuvo: “Tienen una madre. Yo no le reclamo que no haya tenido vínculo con ellos, le reclamo que no hable de mis hijos cuando no tiene vínculo y no subas historias de mis hijos cuando no los ves por tres meses”.

En definitiva, Sabrina detectó o razonó que Vigna activó todas estas manifestaciones con una intención oculta, que se entrelaza con el lanzamiento de un nuevo tema, por eso se sintió usada por la bailarina. “Se guardó dos meses y salió ahora que tiene que presentar su canción”, bramó.

Sobre las apariciones en la televisión de Florencia con el señalamiento hacia su persona, Rojas opinó: “Siento que padece el medio pero no para de tirar bombas... y no es clara, prefiero que diga ‘me hizo esto, esto y esto’”. De ese modo la desafió a que relate con claridad su supuesta influencia en la separación con Castro.

Sabrina Rojas sostuvo que Vigna la usa para promocionar su música.

Sabrina Rojas reveló por qué no respeta a Flor Vigna y la acusó de mentirosa

Visiblemente molesta con la ex novia de Luciano, Sabrina también analizó los posteos de los últimos días, esos en los que se mostró llorando por el duelo de la ruptura amorosa. Así, Rojas disparó una frase fortísima: “No le tengo respeto. Además, subir un video llorando a las redes... no, yo a esa gente no le tengo respeto".