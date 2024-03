Las polémicas declaraciones de Flor Vigna sobre su separación de Luciano Castro

Flor Vigna vuelve a ser noticia por su separación con Luciano Castro. En esta ocasión, la cantante hizo algunas declaraciones polémicas por el motivo que la llevo a distanciarse del actor y que la llevaron a componer sus nuevas canciones, en las que muchas, hace referencia a su relación con Castro y su nueva etapa de aprender a estar sola.

En este sentido, la cantante sacó esta semana "Puedo solita", una de las tantas canciones que compuso en su viaje al sur a recomponerse de la separación. En una nota con Socios del Espectáculo, Vigna se refirió a este viaje de superación que hizo con amigos y dijo que “Necesitaba contar lo que me estaba pasando, en un momento malo mío, en el laburo y en el amor. Quería encontrar la forma de cómo contarlo y encontré esta forma. Más allá del dolor, me prometo a mí misma poder con todo. Con mis sueños, con lo que quiero, con mis metas”.

Sabrina Rojas subió un video hace unos días, a sus redes sociales, junto a Castro y sus hijos. Foto: Instagram @rojassasi

En la misma entrevista, Flor Vigna hizo referencia a que esta sanando y procesando la separación pero que no volvería con Castro por diferentes razones. Allí lanzó la polémica contra la ex del actor, Sabrina Rojas. En cuanto a ella, Flor dijo que "Sí, tuvo un montón que ver. Creo que había una intención muy grande en que eso suceda. Hubo muchos actos feos y al final terminó influenciando. Yo lo intenté todo con Sabri, pero no quiero darle lugar a eso, ya está".

De esta forma, Flor va revelando de a poco los motivos que la llevaron a distanciarse de Luciano Castro y de hoy estar atravesando una nueva etapa en su vida. Sin tapujos apunta contra la ex de él, Sabrina Rojas dejando en claro que desde su perspectiva, la modelo influenció en su relación para mal.

Flor Vigna dió una polemica entrevista para Socios del Espéctaculos. Foto: Socios del espéctaculo

En este sentido y con una clara acusación a Rojas, falta saber que opina la modelo sobre lo sucedido y sobre los dichos de Flor Vigna. Recordemos que Sabrina comparte dos hijos de su larga relación con Luciano Castro.