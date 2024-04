El terrible drama de Morena Rial en pleno embarazo de su segundo hijo

Hace apenas unos días se confirmó que Morena Rial está esperando su segundo hijo. Y, lejos de estar viviendo estas horas con felicidad, hay un terrible drama que la está atormentando y que necesita resolver cuanto antes.



Como todo en la vida de la hija de Jorge Rial, el embarazo no generó alegría y celebración, sino que dio inicio a algunos conflictos, como con su padrino, Luis Ventura, con quien mantenía una excelente relación. La primicia del periodista la hizo enojar.



Según Morena Rial, en diálogo con algunos paparazzi, el periodista de América fue imprudente y apresurado al no aguardar que se cumplan los tres meses de embarazo para hacer pública la noticia. “Todo el mundo sabía”, aclaró luego.

No obstante, hay otra cuestión algo más urgente e importante que está generándole a Morena Rial una preocupación que no le está permitiendo disfrutar de este momento de su vida tan especial.



La hija de Jorge Rial atraviesa una fuerte incertidumbre en referencia a su futuro, ya que se conoció en las últimas horas un dato alarmante: la mediática todavía no consiguió lugar para vivir. La joven ya es madre de Francesco Benicio, fruto de su historia con Facundo Ambrosioni.



Asimismo, Morena Rial reveló que su padre tampoco la está ayudando con el tema. Hay que recordar que ambos están en el peor momento de su vínculo de padre e hija, luego de varios trapitos al sol que sacó ella en los medios.

En cuanto a su embarazo, el padre del segundo hijo que espera Morena Rial se llama Matías Ogas, boxeador que conoció por intermedio de un amigo. “Se está preparando para ser profesional”, había revelado Luis Ventura junto a la primicia de la dulce espera.



“Lo vi boxear. Es muy bueno en lo que hace. Y es difícil de tirar. A mí mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión. Mati lo quiere mucho a Fran y Fran lo quiere mucho a Mati”, comentó Morena Rial.