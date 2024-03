El extraño motivo por el que Gastón Soffritti no fue elegido para La sociedad de la nieve

Gastón Soffritti fue el pasado fin de semana a la mesa de Juana Viale y contó detalles que sorprendieron al afirmar que intentó formar parte del elenco de La Sociedad de la Nieve, la gran película de Netflix que cuenta la historia de la tragedia de los Andes, pero que no dispone de la participación del querido actor.

En el mencionado programa, Gastón detalló en relación con lo sucedido el verdadero motivo que lo dejó afuera, aunque suene increíble no se vinculó con su calidad actoral, sino con una cuestión imposible de controlar, que refiere a su aspecto físico, a los rasgos de su rostro curtido.

"Yo hice el casting. Estuve durante un año completo. Por primera vez, di viejo (para el papel). Siempre quedo afuera por parecer un niño. Acá daba grande", confesó el novio de Candela Molfese y provocó una reacción de sorpresa entre los comensales de la mesa de la nieta de Mirtha Legrand.

Ya para cerrar su mención al tema, Soffritti manifestó: "Ese casting fue gigante. Fueron ocho mil personas las que participaron. Yo me acuerdo que el primer casting que hice fue en febrero y el último en octubre o noviembre. Nunca me había pasado que me dijeran que no después de tanto tiempo".

Además de Soffriti, en la mesa de Viale estuvo como invitado Carlos Páez, un sobreviviente del accidente, quién afirmó: "Aparte probó una de las escenas más lindas de la película, que es un diálogo con Numa Turcatti que muere. Numa le decía que quería bailar, él le decía que por qué si nunca había bailado y Numa le decía: 'Ahora quiero'".

A pesar de sus dotes artísticos, el paso del tiempo le jugó una mala pasada a Gastón.

Más allá de su papel frustrado en la mencionada película, Soffriti es un participante activo de las redes sociales y desde allí se comunica con sus fans para comentar cosas de su día a día. Hace poco, el actor enumeró: "Tres cosas que cambiaron mis días para bien. Pequeños hábitos que fui modificando y, aunque parezcan insignificantes, me cambiaron un montón mi día a día. Comparto y escucho más ideas. ¿Le dan bola a estas cosas?”, le contó a sus fans.

"Número uno: no mirar el celular apenas me levanto, fundamental. Número dos: meditar diez minutos por día. Número tres: leer entre 15 y 20 minutos, en lo posible, siempre al mismo horario", contó Soffriti para hablar sobre su rutina que lo mantiene bien y activo día a día.