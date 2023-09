Gastón Sofritti confesó cuales fueron los hábitos que modificó en su vida

En tiempos en los que todo el mundo parece estar acelerado y el estrés golpeara la puerta debido a la crisis permanente con la que se convive en la Argentina, Gastón Soffritti habría encontrado una forma de protegerse a sí mismo.



El actor le contó a sus seguidores de las redes sociales cuáles fueron los tres hábitos que modificó y que le permitieron mejorar notablemente su día a día. Tal fue el resultado que decidió que era una buena idea compartirlo.



“Tres cosas que cambiaron mis días para bien”, anunció Gastón Soffritti en un video publicado en su cuenta de Instagram. “Pequeños hábitos que fui modificando y, aunque parezcan insignificantes, me cambiaron un montón mi día a día. Comparto y escucho más ideas. ¿Le dan bola a estas cosas?”, agregó.



“Número uno: no mirar el celular apenas me levanto, fundamental”, comentó Gastón Soffritti. Es que el celular pareciera haberse convertido con los años en un elemento indispensable y, prácticamente, una extensión del cuerpo.



“Número dos: meditar diez minutos por día”, continuó el joven actor. “Número tres: leer entre 15 y 20 minutos, en lo posible, siempre al mismo horario”, terminó de enumerar los tres hábitos que fue modificando en su día.

Gastón Soffritti compartió los tres hábitos que modificó en su vida. Foto: @gsoffritti.



Por lo que Gastón Soffritti comentó en el video que compartió en las redes sociales, esos simples hábitos que fue moldeando en su día a día repercutieron favorablemente en su vida, al punto que les recomendó a sus seguidores y fans que también lo implementen.



“Estas tres cosas, que parecen muy sencillas, a mí me cambiaron el día a día. Está buenísimo, porque uno no se da cuenta, pero los pequeños hábitos son los que realmente terminan construyendo lo que realmente querés hacer en tu vida”, cerró.