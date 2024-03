El drama que atraviesa Juana Repetto para conseguirle escuela a su hijo

Juana Repetto se encuentra transitando esa particular etapa del regreso de sus hijos a la escuela. Sin embargo, la actriz compartió en sus redes sociales el problema que se le presentó con uno de sus pequeños para empezar el ciclo lectivo.

"Contexto: no conseguimos vacante a la mañana. Beli va a sala de 3 pero hasta fin de año va a tener 2 años. Es el más peque de todos. Él recontra necesita su siesta y la venía haciendo en el horario que entra al jardín. Entonces estamos haciendo malabares, no encontré aún una rutina que nos resulte. Hace su siesta tipo 12.30, después de almorzar ¿y a qué hora entra al jardín? A las 12 y media", reveló la actriz sobre el particular problema que se le presentó.

Ante la dificultad de encontrar vacantes para el pequeño Belisario de 2 años, Juana tuvo que optar por llevarlo a sala de 3. "Lo mando a sala de tres siendo tan chiquito porque después no hay vacantes. No encontré una rutina todavía que nos funcione. Él se despierta con Toro a las 7 am, intento hacerlo dormir y no puedo. Hoy se durmió una siesta tipo 11, lo desperté y vinimos con un tupper en el auto. Estoy buscando la rutina de sala de 3 y no le encuentro la vuelta", agregó.

Juana junto a sus hijos.

Finalmente, con un poco de bronca por la situación, la actriz aseguró: "Ayer no logró dormir y cuando salió del jardín, lloraba y estaba totalmente pasado. No sabía qué quería. Se durmió a las 5 pm y lo dejé descansar. Hoy durmió media hora y vamos a ver qué pasa. No sé qué hacer, ayúdenme. Que no duerma la siesta no es opción".