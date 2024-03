La fuerte e inesperada revelación de Baby Etchecopar sobre su vida sexual

Baby Etchecopar regresó este lunes 4 de marzo a las 23 horas a la pantalla de A24 y a la de América TV con Basta Baby. En esta nueva edición del programa Javier Díaz, Maggie Vigil y Daniela De Lucía acompañarán al comunicador.

En su primera emisión, una de las frases más fuertes que lanzó Etchecopar fue la siguiente: "Estamos saliendo por dos canales, A24 y América, pero A24 armó este programa con muchísimo esfuerzo, con lo que podían, con un entusiasmo supremo. Y los paros háganlos en otro horario, siempre en el mío son unos hijos de p***".

El periodista volvió a la televisión este lunes con "Basta Baby".

Este martes, Baby Etchecopar fue abordado por un móvil de Mañanísima, programa de espectáculos que conduce Carmen Barbieri por Eltrece. El periodista habló sobre su presente laboral, futuros proyectos y su vida personal. En lo que respecta a este último tema, el comunicador sorprendió a todos revelando detalles inéditos sobre su vida sexual.

Baby se sinceró acerca de su luna de miel con Silvina Cupeiro. Recordemos que el comunicador contrajo matrimonio el sábado 9 de diciembre de 2023. Sobre aquella noche íntima con su esposa, el periodista reconoció que no pudo mantener relaciones con su pareja por un particular motivo.

A fines de diciembre de 2023, Baby Etchecopar y Silvina Cupeiro se casaron.

"Soy muy feliz con Silvina, el casamiento fue un momento para reunirme con amigos, pero mi mujer me hace feliz todos los días", comenzó diciendo Etchecopar en la entrevista.

Mirá lo que dijo Baby Etchecopar sobre su vida sexual en Mañanísima

Cuando fue consultado por su luna de miel, el periodista contó que viajaron junto a veintidós personas, casi toda la familia de ella, y confesó que "fue imposible" tener relaciones con su esposa. "A mí la verdad si me hacen ruido no se me para", reveló Baby.

Y dejó en claro: "Yo ya tengo 71 años. La verdad que la luna de miel es así: a la noche no tenés porque quedás cansado. Es un mito que la luna de miel es puro sexo. Cuando menos sexo tenés, es cuando estás casado".