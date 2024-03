Quién es Florencia, la nueva jugadora "sucia" de Gran Hermano: "No me gusta bañarme"

La casa de Gran Hermano quedó revolucionada con la entrada de los nuevos participantes que aparecieron al igual que Sabrina Cortéz y Denisse González, dos caras conocidas. Y una de las hermanitas que se suma al juego es Florencia Regidor, una joven de Temperley que ya generó polémica.

“Hablo mucho, a veces hablo de más”, le confesó Flor a Santiago del Moro a minutos de ingresar a la casa más famosa del país. La chica prometió juego fuerte de entrada y “nada de plantas”, aseguró que no conocía a ninguno de los participantes (se rumoreó en redes que era amiga de Sabrina), y que por ahora no tiene ningún jugador o jugadora favorita.

Pero, ¿quién es esta joven que está cumpliendo su sueño de estar en Gran Hermano a casi tres meses del arranque del reality? Oriunda de Lomas de Zamora, Flor estudia Relaciones Públicas y hace tres años que trabaja como modelo y al momento de su presentación blanqueó hábitos curiosos de higiene.

Flor Regidor, la nueva participante de Gran Hermano. Captura TV.

“No me gusta bañarme. Me lavo un poco los sobacos, me hago el baño polaco, pero no me lavo el pelo, ¿está mal?”, admitió Florencia, muy sincera, en su video inicial. A la vez, la chica reveló que tiempo atrás tuvo varios problemas alimenticios que logró superar tras mucho trabajo personal: “No hace falta ser 90-60-90 porque con actitud todo se puede”.

¿Cómo se define la nueva jugadora de GH a nivel social? Dijo que es una “buena persona” pero anticipó que no se lleva muy bien con las chicas. “Soy re simpática y súper divertida y me suelo llevar bien con la gente, aunque no tanto con las mujeres porque son medio envidiosas y todo el tiempo andan comparando, te dan por atrás o quieren a tu novio. Son así, o bueno, soy así”, señaló, incluyéndose.

Florencia Regidor trabaja como modelo hace tres años. Instagram Flor Regidor.

Mauro, el nuevo participante de GH que enloqueció a Furia

El primer nuevo participante que sorprendió a la casa de Gran Hermano fue Mauro, un joven de Villa Urquiza amante de las fiestas electrónicas que enloqueció a Furia y a Rosina con su entrada triunfal.

Nacido en Villa Urquiza, se dedica al marketing en una empresa de calzados. "Soy un tipo muy romántico y me encantan los planes empalagosos tipo película yankee, pero nunca tuve novia. Por lo general me gustan las chicas rubias", expresó Mauro.

Mauro, uno de los nuevos jugadores de GH, al entrara a la casa.

"Soy muy egocéntrico con mi imagen y como me gusta que me vean. Pero después en el resto de mi vida no soy tan así. Jugué al rugby desde los 6 o 7 años y no lo hice más porque era malísimo. No me considero que soy tincho, pero la gente piensa que soy el tincho modelo", agregó. La nueva casa de GH se completa con la llegada de Darío, Paloma y Damián.