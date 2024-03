La lista de costosos bienes que Rocío Marengo deberá compartir con su flamante hermana

Este lunes, A la Tarde volvió a la pantalla de canal América con los detalles del ADN positivo que obtuvo Patricia, la mujer que la Justicia confirmó como hermana de Rocío Marengo. En el programa liderado por Karina Mazzocco, dialogaron con la nueva integrante de la familia y dieron a conocer todo tipo de detalles.

A partir de aquí, surgieron detalles sobre la millonaria herencia a la que la protagonista de este caso tiene derecho a acceder, y en el ciclo de Karina Mazzocco enumeraron la lista de bienes en disputa con Rocío Marengo y sus hermanos.

Tras remarcar que lo primero que le interesaba era ir por su origen, Patricia remarcó que la herencia es irrenunciable, y entre los bienes que dejó el padre de los Marengo se destacan según contaron en A la Tarde, una estancia de 5000 hectáreas, un campo de 55 hectáreas, dos inmuebles y 800 cabezas de ganado.

Por su parte, Rocío Marengo no se quedó callada y desde sus historias de Instagram compartió un posteo en el que la modelo arremetió contra Karina Mazzocco sentenciando: "Kari, tan caliente estás porque no te habilité la pauta. Tan caliente estás porque no te habilité la pauta!!! Querías platita de la fábrica de la familia de mi pareja??? Criticame y defenestrame! No me jodés! A vos te jode que no dieron pauta? jaja".

El posteo de Rocío Marengo en medio de la polémica por la herencia de su padre. Foto: Instagram @marengorocio.

Con estos dichos contra Mazzocco, Marengo quiso dejar entrever que ella es la encargada de decidir en qué programas Felfort invierte su pauta comercial.

Como en otros casos que aborda el programa de Karina Mazzocco, esta nueva saga sobre la herencia que dejó el padre de Rocío Marengo, promete dar nuevos y suculentos capítulos.