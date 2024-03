La grave denuncia que teme Telefe y que la producción de Gran Hermano intenta frenar

Un enrarecido clima en Gran Hermano preocupa a Telefe, luego de que trascendiera que Agostina Spinella podría denunciar a Juliana "Furia" Scaglione por amenazas de muerte.

"Agostina radicará la denuncia policial por amenazas de muerte contra Furia", aseguró desde su cuenta de Twitter Ángel de Brito. Sin embago, hasta el momento no hay información oficial sobre las acciones que iniciaría la participante que decidió abandonar repentinamente la casa de Gran Hermano.

Ángel de Brito asegura que Agostina de Gran Hermano, accionará contra Furia. Foto: X @AngeldebritoOk.

“Tengo miedo de quedarme, mirá si me clava un cuchillo, me dijo que me iba a matar. Hay muchos femicidios y homicidios”, había explicado Agostina antes de decidir dejar de ser parte del popular reality de Telefe.

Agostina hizo una grave denuncia contra Furia en Gran Hermano. Foto: Captura de video Telefe.

En caso de concretarse la denuncia, "Furia" quedaría expulsada de Gran Hermano. De momento, la disidente del juego permanece aislada en un hotel, tal como lo hacen todos los participantes que van saliendo de la casa.

Mientras crece la incertidumbre, De Brito sumó cuál es la reacción que están tomando desde Telefe en este asunto. "La producción está intentando por todos los medios que no se haga la denuncia judicial. Por todos los medios", enfatizó el líder de LAM (América) sobre los responsables de Gran Hermano.

Desde Telefe estarían preocupados por la posible denuncia de Agostina contra Furia. Foto: X @AngeldebritoOk.

A diferencia de la temporada previa del popular reality, que consagró como ganador a Marcos Ginocchio, un chico sereno que la audiencia abrazó por sus valores, ahora el ciclo más exitoso de Telefe está atravesado por la crispación y la creciente popularidad de "Furia", la concursante más esfervescente del programa.