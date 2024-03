Flor de la V critica duramente a Gran Hermano

Para Flor de la V, la violencia que muestran a través de las pantallas algunos personajes de Gran Hermano es injustificable. La panelista señaló que se trata de un retroceso de la televisión nacional al exponer y “avalar” los dichos de los participantes y que Telefe sencillamente no haga nada al respecto.

“Hay algo que me pasa con Gran Hermano, no desde ahora, y es que todo el tiempo justifican. Dicen que ‘ellos no son ejemplos de nada’, pero por más que no sean ejemplo, no pueden decir cualquier cosa”, señaló Flor de la V ante la falta de límites y sanciones que Telefe no pone en marcha.

Flor de la V hace un descargo y arremete en contra de Gran Hermano.

En principio, Flor de la V hizo un fuerte descargo por la frases fuera de lugar de Agostina Spinelli frente a las cámaras sobre la comparación de “ir rápido a buscar unas golosinas” y relacionarlo con el atentado de la AMIA. “Es un hecho gravísimo el que vivió la Argentina. Como bien dijo el informe, murieron 85 personas y hubo muchas familias destruidas. No existe posibilidad de que se puede hacer una broma con semejante tragedia, con semejante dolor, que no sana, porque nunca se encontró justicia”, dijo.

Flor de la V también señaló a otra participante de Gran Hermano que tiene buena llegada al público: Furia. “Están avalando a una chica que grita con una violencia... Dice ‘los voy a matar’... pero dicen que es un show, que es un personaje, que el año pasado estuvo Alfa. Todo el tiempo se normaliza, se naturaliza y se justifica”, dijo.

Flor de la V critica a Furia.

Para la panelista el reality de Gran Hermano es un programa que no debería justificarse por todo lo que hace y todo el tiempo. “Lo de la AMIA a mí me pareció un espanto, fue muchísimo, una herida que sigue abierta. Por el tema del número o porque un personaje es picante, que sirve, sostienen situaciones y no está bien”.