La ex de Exequiel Palacios reveló detalles de las fiestas prohibidas en la Selección Argentina

El escandaloso divorcio de Exequiel Palacios sigue sumando nuevos capítulos. Ahora fue se ex esposa, Yésica Frías, quien contó detalles de las fiestas ocultas que participaban algunos de los jugadores de la Selección Argentina. Invitada al piso de Socios del Espectáculo (El Trece), la rubia no dudó en revelar todo lo que sabe al respecto.

"Cuando doy por hecho la separación, me habla una chica y me dice que en octubre del 2021 hubo una fiesta, donde estuvo Exequiel con dos jugadores", comenzó revelando.

Yésica Frías. Foto: Instagram @yesifrias_

Luego, indicó que ese encuentro clandestino terminó en escándalo. "Ella fue a esa fiesta y la novia de unos de los jugadores le pegó. Hubo una denuncia y todo, pero nunca salió a la luz. Eso pasó en Argentina. En un departamento en Puerto Madero".

Aunque decidió no dar nombres por temas legales, Yésica dio a conocer que una persona de la AFA estaría detrás de las fiestas de la Selección: "Hay una mujer en AFA. Ella se encarga de organizarlas. Después se hace la amiga de las mujeres de los jugadores".

Recordemos que desde que el matrimonio decidió separarse, Frías comenzó a tener serios problemas económicos. El jugador dejó de pagar la propiedad en donde vive actualmente.

En el ciclo de El Trece, la joven reveló que, si la situación no se resolvía, ella no iba a tener más remedio que vender algunos objetos de la carrera del futbolista: "Son camisetas que él me regaló a mí con su consentimiento. Pero voy a venderlas para saldar esta deuda, voy a subastar todo para pagar mi casa. Si él no pone lo que tiene que poner, van a desaparecer, porque yo tengo que tener mi techo", aseguró.