La emoción de Inés Esteves por un logro de su hija Vida

Inés Estévez comparte generalmente con los seguidores de sus redes sociales los logros de sus hijas, Vida y Cielo, a quienes adoptó junto a su expareja, Fabián Vena. Las dos niñas nacieron con un retraso madurativo leve que hace que su proceso de aprendizaje sea diferente al de otras personas que tienen la misma edad.

"Vos estas orgullos@ de tu pibi, yo de esta hermosura que en su primer día de cole decidió dormir en el sillón del living para no hacer ruido porque quería vestirse sola, y se preparó su ropa, sus cositas de aseo y belleza, su libro para que le lea antes de dormir y juguetes por si se despertaba antes que yo, para jugar hasta que fuera hora de vestirse", manifestó Estévez.

“(La ansiedat dió mío). Se levantó tres veces durante la noche para preguntarme si ya venía el día. Pidió retratarse frente a la flor del fruto del dragón y por supuesto, que la filmara como cada mañana”, precisó la actriz, con suma felicidad para describir lo más claramente posible todo lo vivido junto a su hija.



La hija de Inés progresa día a día

Inés siempre fue una enorme luchadora por los derechos de las personas con discapacidad y busca día a día concientizar al resto de la gente sobre el tema. Luego de contar el avance de su hija, brindó una reflexión sobre la importancia de los dispositivos terapéuticos y las políticas públicas.

"En un momento coyuntural, en el que están dejando sin trabajo a personas con discapacidad en la mismísima agencia nacional de discapacidad, en que no suben el valor nomenclador según la inflación y los terapeutas, transportes y trabajadores del rubro están quedando sin recursos, y en el que las garantías y derechos de este colectivo peligran más que nunca, les cuento que sin los dispositivos terapéuticos esta niña quizás no hablaría, o tal vez no lograría comer o vestirse sola", indicó.



El posteo que realizó Estevez

Para cerrar, Estévez sostuvo: "En cambio es inteligente, está desarrollando el autovalimiento, cierta independencia y sobre todo el sentido común y la capacidad deductiva que tanto escasea en el mundo neurotípico".