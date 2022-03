El pedido sin filtro de Inés Estevez contra Flavio Azzaro tras el caso de violación en Palermo: "Hay que..."

Son días muy difíciles para Flavio Azzaro tras sus fuertes dichos respecto a la violación grupal a la chica de 20 años en el barrio porteño de Palermo. Tal es así que el periodista fue repudiado socialmente y por varias personalidades del mundo del espectáculo, entre las que se encuentra la actriz Inés Estévez.

“Si vos quisiste drogarte y en algún momento quisiste... estoy preguntando... no en este extremo, pero lo puede pasar a alguien que una persona quiera algo y después se arrepienta de ese algo, durante o después. En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que la chica en algún momento quiso tener sexo con alguno de ellos”, fueron las desafortunadas palabras que pronunció el periodista de Crónica TV.

Ante estos dichos, las imágenes se comenzaron a vitalizar con la velocidad que acostumbran las redes sociales y Flavio Azzaro salió a defenderse empeorando la situación. “Me cansaron. Los voy a denunciar a todos los que publiquen eso que esto editado y que solo busca perjudicarme. Me cansé”, escribió en Twitter.

Pero ahora fue Inés Estévez quien también aprovechó la misma vía para referirse a lo sucedido. "A este pelo… también hay que mandarlo en cana”, fue el comentario de la actriz en el video compartido por Jimena Barón.

Otro de los que se sumó a esa ola de reclamos que se preguntan por qué los medios le dan lugar a personas con ese pensamiento fue Santi Maratea. El influencer consultó: “¿Por qué Azzaro sigue trabajando en medios de comunicación?”

Ante eso e indignado por los dichos de Flavio Azzaro, Darío Barassi también se cuestionó lo mismo: “Hay gente que no debería estar en los medios. Para algunos, por ahí yo soy uno de los que no debería estar en un medio, porque les puedo caer para el orto y es válido. Pero yo hablo de objetividad, de personas cuyas opiniones o especulaciones nefastas no pueden ser difundidas. Criterio”.

La defensa del periodista sigue siendo que el material está editado y sacado de contexto. “Antes y después de eso, lo dije 50 veces, que eso era lo que podía usar la defensa. Dije veinte veces, veinte, que a los hijos de puta esos los tenían que meter 50 años presos. ¡50! Y editan la parte donde digo lo que dirá la defensa”, expresó furioso.