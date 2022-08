Cómo están las hijas de Inés Estévez luego del episodio que vivieron en el Gran Rex

Pocos días atrás, Inés Estévez utilizó su cuenta de Twitter para contar el incómodo episodio que vivieron sus hijas en el teatro Gran Rex cuando asistieron a una función distendida para gente con hipersensibilidad sensorial. "Las recibieron muy bien pero las sentaron en un sector donde no veían cómodamente", contó.

Y agregó: "Como había butacas libres una de las cuidadoras las trasladó a una zona mas central. Un acomodador ni bien las vio las mandó nuevamente al lugar estipulado con modos cuestionables (moverse de un sitio a otro ya de por si puede desregular un niño). Y cuando una de las cuidadoras le dijo que tenían discapacidad (algo sumamente visible en la mas pequeña) el acomodador dijo '¿y qué tiene? sentate en donde te dije'".

Inés Estévez junto a sus hijas, Cielo y Vida, de 12 y 13 años de edad

Ahora, brindó una entrevista radial, se explayó y renovó su pedido por una ley que concientice e incluya más a la discapacidad. "Hay muchas discapacidades, todos podemos tener discapacidades ante un accidente o una enfermedad, y debería haber políticas de difusión, sensibilización e información para convivir con la discapacidad. Todos deberíamos saber qué pasa con una crisis por hiperestímulo sensorial en un chico con autismo", indicó en diálogo con La Once Diez.

"La discapacidad no es sólo la hipoacusia o la silla de ruedas. Hay muchos casos de personas con discapacidad en el país, y creo que hace falta diseñar una ley que acompañe a la sociedad a aceptar la discapacidad. Todes convivimos con estas injusticias, pero la gente que no tiene recursos ni para reclamar, ni para visibilizar, ni para convivir con la discapacidad", continuó Estévez.

Inés Estévez

"La discapacidad no es el problema, es el sistema que no está preparado para absorber las necesidades de la diversidad, no se adapta a las neurodivergencias, ni a las necesidades de la discapacidad", sumó.

Por último, Inés contó cómo se encuentran sus hijas Cielo y Vida, de 12 y 13 años de edad, luego de lo que vivieron. "Ellas ni se enteraron, están bien cuidadas. Se desreguló un poquito la más chiquita porque se cambió de lugar dos veces. Ellas la pasan bien igual, el tema es educar a la sociedad para que esas cosas y otras mucho más graves dejen de suceder", manifestó al aire.