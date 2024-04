Tini Stoessel contó cuándo saldrá la canción que le dedicará a su papá

Tini Stoessel volvió a estar en las primeras planas luego de un tiempo alejada de las redes sociales. Tras borrar todas las imágenes de su feed de Instagram, donde la siguen 21.2 millones de seguidores, reapareció y esta vez, confirmó una bomba: Cuándo será el día y el horario de su primera canción del nuevo álbum.

Sin embargo, se pudo escuchar a Tini Stoessel completamente desgarrada en la apertura de su nueva canción dedicada especialmente a su papá, Alejandro Stoessel. El tem estuvo inspirado en aquellos días muy tristes para la artista cuando su padre debió ser trasladado a terapia intensiva en grave estado luego de una complicación que tuvo por una cirugía programada en el año 2022 en el Sanatorio La Trinidad del barrio porteño de Palermo. En esa ocasión, pese a la situación crítica de salud por la que atravesó el productor, pudo salir adelante rodeado del amor de su familia.

¡Inseparables! Tini y su papá, Alejandro Stoessel mantienen una estrecha relación // Créditos: Internet

Sin embargo, para Tini fue un momento que quedó grabado para siempre en su memoria, al punto que decidió dedicarle uno de los temas de su nuevo álbum a su papá, Alejandro Stossel. Y este domingo de Pascuas, la artista anunció la fecha en la que saldrá a la luz.

Con un emotivo corte de video, en donde se la pudo ver en la sala de espera de un hospital, reflejada su figura en el vidrio del lugar, se escuchó que decía: “Es que no voy a poder, no voy a poder hacer los shows, no voy a poder subirme a un escenario”, comenzó diciendo mientras se la veía caminar de un lado al otro de la sala, siempre a través de los cristales de la ventana.

“Sí, va a haber que suspender los shows, gracias”, sostuvo mientras se la vio aparecer en cámara y sentarse en uno de los asientos de la sala de espera. Con gesto visiblemente triste y consternado, Tini Stossel dio inicio a su canción llamada simplemente: “Pa”.

La artista hizo el anuncio por medio de una publicación en su feed de Instagram. Junto al video, escribió: “Sale mañana a las 9 PM argentina la primera canción de este álbum, desde el fondo de mi corazón”, escribió con un emoji de un corazón rojo que acompañaba sus palabras.Hace ya varios días, que la cantante viene compartiendo parte de este proyecto día a día a través de sus redes sociales. “Un mechón de pelo” es el título elegido para el álbum que saldrá el 11 de abril.

Se trata de un trabajo de mucha catarsis para ella, que tuvo que lidiar este último tiempo con ataques de pánico y la terrible sensación de no tener ganas de vivir. Y fue su papá, quien salió a defenderla de algunas críticas que le manifestaron a su hija por el amplio mundo de internet. Con una carta en sus historias de Instagram, el productor fue contundente en su descargo.

“¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo perdonar? La maldad de quienes intentan a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato”, comenzó expresando el papá de Tini Stoessel. “Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que refugiados detrás de una pantalla, seguramente de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son adictos irrecuperables a la maldad”, dijo sin filtro Alejandro Stoessel.