"Seres pequeños como inservibles": el papá de Tini Stoessel arremetió contra aquellos que critican a la cantante

Tini Stoessel desapareció por un tiempo de las redes sociales. La cantante publicaba, de vez en cuando, alguna que otra imagen en Instagram. Sin embargo, su ausencia en el Internet fue notoria y sus fanáticos se preocuparon por la artista.

Hace pocos días, la artista reapareció en las redes con una imagen de ella cortándose el pelo y un intrigante mensaje: "Me quedé callada". Los seguidores de la cantante entendieron que se trataba de una nueva canción o disco de la artista; y Tini no ha parado de dar pistas desde aquel entonces.

La imagen que publicó Tini al volver a las redes sociales.

En aquel momento, una usuaria de X cuestionó los posteos que estaba realizando la cantante, minimizando sus problemas: "Contame, ¿que te paso de grave en la vida, reina? ¿Que te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedo mal? Contame, ¡¿qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show?! Ridícula". Y la artista se defendió: "Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones".

Este miércoles, Tini Stoessel publicó un video anunciando su nuevo álbum, que saldrá el próximo jueves 11 de abril y se llamará Un mechón de pelo. En el audiovisual, la joven aparece llorando cortando su cabello e intentando forzar una sonrisa y se la puede escuchar hablando sobre sus sentimientos y emociones.

Este fue el video que compartió Tini Stoessel para anunciar su nuevo álbum

Este video trajo un sinfín de críticas hacia la cantante: "¿Ahora lucrar con la salud mental? USEN EL TALENTO si es lo tienen..."; "Hacen tremendo circo hablando de la salud mental y lo mal que están y después no dudan un minuto en hacer guita frente a la cámara llorando"; "Esto es todo lo que está mal, así no se ve la depresión. No romanticen, no la quieran ver "aesthetic", no la comercialicen".

A raíz de esta situación, Alejandro Stoessel, papá de Tini, compartió una carta abierta en X la que habla sobre aquellos usuarios de las redes sociales que escriben comentarios en contra de la cantante.

El descargo de Alejandro Stoessel. Créditos: X @alestoessel.

"¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo perdonar? La maldad de quienes intentan a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato. Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que refugiados detrás de una pantalla, seguramente de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son adictos irrecuperables a la maldad", expresó furioso Alejandro.