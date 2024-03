"Obligado a parar": Darío Barassi se expresó en las redes luego de su cirugía

En los últimos días, se conoció la novedad de que Darío Barassi se ausentaría por un tiempo en el programa de juegos que conduce por Eltrece, Ahora Caigo, donde es conductor. Quien reemplazará al actor es el periodista Leandro "El Chino" Leunis.

Barassi explicó en un video el por qué de su ausencia en el ciclo que conduce desde junio de 2023: "Me escribieron muchos colegas, unos divinos todos, preocupados. Me tengo que operar. Tengo un pólipo en una de las cuerdas vocales. Es una sonsera, tampoco es tan grave".

Darío Barassi conduce "Ahora Caigo".

"La gran complicación que tiene es que tiene un postoperatorio intenso y tengo que estar 15 días aproximadamente muy en silencio. Así que lamentablemente no puedo seguir haciendo el programa", agregó el humorista.

Este jueves a la tarde, Darío Barassi compartió en su cuenta de Instagram (@Dariobarassi) algunas imágenes del postoperatorio e hizo una reflexión al respecto: "Obligado a parar. Que el cuerpo habla, que hay que frenar, que el año pasado fue muy duro, que vas a estar bien, que paciencia, que aprovecha el silencio que que que queeeeeee... Respiro. En fin, le pusimos cuerpo cabeza y corazón. Hicimos la cirugía que había que hacer y ahora un postoperatorio algo complicado, ya que por varios días no puedo hablar y eso un poco me desquicia. Pero vamos, calma y eje, gordito lindo, que salimos mejores".

El humorista tenía un pólipo en las cuerdas vocales. Créditos: Instagram Dariobarassi.

El actor junto a su esposa. Créditos: Instagram Dariobarassi.

En el mismo escrito le agradeció a aquellas personas que lo acompañaron en este momento, a los médicos de la clínica y al equipo de Eltrece y Boxfish TV por respetar los tiempos de esta cirugía.

"Y por último puse una foto de mis chinas. Que son el motor de mi vida. Volví hoy del sanatorio y me llenaron de besos abrazos y miradas. No entienden porqué no les contesto o porqué no las alzo a upa. Pero no juzgan, dan amor y sonrisas sin parar. Son el tramadol de mi cuore. Las amo enanas mías. Ya vuelve papá", comentó el actor.

Por 15 días, Barassi deberá hacer reposo. Créditos: Instagram Dariobarassi.

El actor agradeció a quienes colaboraron y lo acompañaron en esta cirugía. Créditos: Instagram Dariobarassi.

Las hijas del conductor. Créditos: Instagram Dariobarassi.

Y concluyó: "En fin, en una. Vamos a poder. Vengo de tiempos complejos y se ha dañado la máquina. Nada que no se pueda solucionar y mejorar. A ocuparnos. Objetivos y pilares hay de sobra, agradecido por eso".