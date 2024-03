La verdad acerca de la salud de Darío Barassi y la decisión que tomó El Trece sobre su programa

Hace algunos días, comenzaron a circular distintas versiones sobre la salud de Darío Barassi, y el motivo por el cual el conductor deberá estar casi un mes ausente de su programa. Luego, el propio protagonista dio algunos detalles, y ahora la periodista Marina Calabró dio detalles sobre el reemplazo de la figura de El Trece.

Concretamente, Darío Barassi atravesará dos cirugías distintas, una por una hernia y otra por pólipos en las cuerdas vocales. En este cuadro de situación, desde El Trece tomaron el recaudo de grabar algunas entregas de Ahora caigo y también elegir a un reemplazante para cubrir los días que le llevará al conductor recuperar a pleno su salud.

"Me tengo que operar, lamentablemente No es grave ninguna de las dos cosas, todo tranca. Pero la operación del pólipo me obliga a estar en silencio absoluto... en silencio absoluto aproximadamente un mes", aclaró sobre su salud recientemente Darío Barassi.

Darío Barassi habló de las dos cirugías que atravesará. Foto: Instagagram @dariobarassi.

A su vez, desde sus historias de Instagram la figura de El Trece agregó: "2 días para cirugía Polipo cuerda vocal y hernia, 25 días de silencio total, 7 de poco esfuerzo abdominal. Mátenme. ¿Cómo carajo hago para no hablar tantos días?".

Sobre el reemplazo que tendrá Darío Barassi en El Trece, Marina Calabró explicó en Lanata sin filtro (Radio Mitre): "Durante cuatro semanas lo va a reemplazar el Chino Leunis, y me decían que puso algunas exigencias para tomar este conchavo. La primera es grabar un programa por día, Barassi hace dos. Leunis dijo 'yo uno solo y arranco a las 9 de la mañana, porque después tengo el mediodía, tarde y noche con compromisos previamente asumidos'", explicó la especialista en espectáculos.

El Chino Leunis será el encargado de reemplazar a Darío Barassi durante un mes en Ahora caigo. Foto: Captura de video El Trece.

Finalmente, Calabró remarcó sobre la salud de Barassi y el reemplazo de Leunis en El Trece: "Va a estar cubriéndolo por lo menos por un mes, porque son estos 25 días que Darío no va a poder hablar, con lo cual no hay mucha vuelta".