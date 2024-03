Sabrina Rojas destruyó a Flor Vigna por los comentarios que hizo sobre ella: "No le tengo mucho respeto a la gente que se..."

Hace casi dos meses, Flor Vigna y Luciano Castro anunciaban el fin de su relación. La pareja había mantenido una relación sentimental por más de dos años. Vigna no se guardó nada y cuando le consultaron por la ruptura, ella se sinceró en varios programas. Recientemente, en una entrevista para Socios del Espectáculo, la cantante reconoció que Sabrina Rojas influyó en su separación con el actor.

"Tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande para que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y eso terminó un poquito influenciado", declaró la artista.

La cantante presentó su nuevo tema en "Noche Al Dente" el mismo día de su lanzamiento.

Cabe destacar que para superar este difícil momento personal, Flor Vigna se abocó por completo a la música. El pasado miércoles 20 de marzo, lanzó el tema Puedo Solita. Días antes de que se estrenara la canción, publicó un video en el que se la puede ver llorando y luego en un mejor momento junto a amigos.

Fragmento del video de Flor Vigna donde promociona su nueva canción, "Puedo Solita". Créditos: captura de pantalla Instagram Florivigna.

Después de que la cantante apuntara contra Sabrina Rojas, la modelo rompió el silencio en un móvil de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y le respondió duramente a Vigna. La mendocina expresó que está muy intrigada por los comentarios que hizo la artista. "Estuve a punto de llamarla para preguntarle '¿qué pasó que me lo perdí?'", contó la actriz.

"¿Crees que le salió de adentro?", le preguntaron a Rojas; a lo que ella contestó de manera contundente: "De adentro no le salió. Se guardó dos meses y salió justo cuando tenía que presentar su canción".

Mirá lo que dijo Sabrina Rojas de Flor Vigna

Además, Sabrina Rojas dejó en claro que no ha sucedido nada entre ella y Luciano Castro y que solo los une el vínculo familiar. Los rumores de una posible reconciliación entre ambos empezó a circular después de que la modelo compartiera un video junto a Castro y sus hijos bailando por el cumpleaños del actor.

Rojas criticó fuertemente a Vigna. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Al final de la entrevista, la actriz reveló porqué al final decidió no comunicarse con Flor Vigna: "Dije 'la voy a llamar' y después dije 'ni vale la pena'. Le pierdo el respeto cuando justo lo hace lanzando una canción y la verdad no le tengo mucho respeto a la gente que se filma en selfie llorando. No tiene sentido hablarlo".