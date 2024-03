Iliana Calabró contó cómo se lleva hoy con su ex marido, Fabián Rossi

En 2013 hubo un quiebre total en la vida de Iliana Calabró. Porque ese año, Fabián Rossi, quien parecía el marido ideal, siempre muy presente a su lado, acompañándola en programas y producciones para revistas durante décadas, quedó envuelto en una causa de lavado de dinero K.

Rossi fue condenado a prisión, Iliana se separó y la relación quedó rota. Si bien la hermana de Marina Calabró dijo en alguna oportunidad que con el tiempo pudo perdonarlo, lo cierto es que las veces que se vio con el padre de sus hijos Nicolás y Stéfano desde que se destapó el escándalo puede contarlas con los dedos de una mano.

"Con el papá de mis hijos no tengo contacto, no sé trata de reacomodar. Nos vimos cuando se recibió Stefano y habían amigos de Stefano. Luis me vino a acompañar, estuvo lindo", reveló Iliana Calabró, de visita en LAM, refiriéndose a su novio actual, quien estuvo presente en el evento en el que estaba su ex.

"Creo que era tanta la emoción de ver al hijo recibido que fue muy gratificante. Yo lo perdoné, está vida está hecha para seguir adelante y quedarse con lo lindo, que el resto sirva de experiencia para no volver a cometer los mismos errores", agregó la actriz, dando el tema por cerrado.

Iliana Calabró y Fabián Rossi estuvieron juntos más de 20 años.

Iliana Calabró habló a fondo sobre el drama con su ex marido

Meses atrás, en su paso por PH Podemos Hablar, Iliana ahondó en el drama en el que se convirtió su vida cuando se develó la trama ilegal en la que estaba involucrado Fabián Rossi.

“Yo no tuve ni enriquecimiento ilícito. Nosotros seguimos haciendo la vida siempre igual, seguimos siempre en el mismo lugar. Y después de eso tan duro y difícil que me tocó superar, tenía la necesidad de decir ´yo soy esta. Yo no cambié´. Pero después dije ´el tiempo va a dar la razón a quien sea y como es cada uno. Y yo creo que fue así”, aclaró.

Iliana Calabró se abrió en PH Podemos Hablar. Captura TV.

En esa oportunidad, Iliana además contó que a su ex dejó de verlo cuando se divorciaron y recién se lo reencontró en el egreso de su hijo y habló del poder de perdonar. “La vida es para soltar ciertas cosas y quedarse con todo lo lindo. No cambiaría nada porque todo me dio mucha enseñanza y me ayudó a superar y a seguir adelante”, señaló.