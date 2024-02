Iliana Calabró destrozó a su hermana Marina con una hiriente frase

El último tiempo no fue nada fácil para las hermanas Marina e Iliana Calabró, quienes arrojaron varias declaraciones cruzadas que dejan en evidencia que no tienen la mejor relación, más allá de un leve acercamiento reciente.



Uno de los momentos más polémica entre ellas se dio cuando Iliana Calabró habló del supuesto romance de Marina con el periodista Rolando Barbano. “Que me suelte un poco”, dijo la columnista de Lanata sin Filtro.



Ahora, la mayor de las hermanas Calabró estuvo de invitada en la mesa de Mirtha Legrand, en donde la conductora quiso saber cómo sigue la relación. “Y vos, Iliana, ¿te amigaste con tu hermana?”, preguntó La Chiqui.



“No quiero habla de Marina porque no le gusta”, contestó Iliana Calabró. “Me pone mal, porque a ella no le gusta hablar de su vida privada y de sus cosas. Nosotras no somos amigas”, agregó.



“Viste que hay hermanas como vos con Goldie que todos los días se llamaban, se seguían y era hermosa esa relación”, dijo luego Iliana Calabró, comparando su vínculo con Mariana con el de Mirtha Legrand y su hermana.

Marina Calabró es la hermana menor de Iliana..



“Yo te hice la pregunta porque después me dicen que por qué no le pregunté. Si querés, cambiamos de tema”, aclaró Mirtha Legrand. “No. A ella no le gusta y se pone incómoda. Como a ella no le gusta hablar de su vida privada, quién soy yo para hacerlo. La última vez que me hice eco de algo que había salido en los medios, porque como te digo nosotras no tenemos esa relación de amigas”, sostuvo la invitada.



Por último, Iliana Calabró insistió en su definición de la amistad inexistente con Marina. “Yo siempre fui más mamaza que hermana. Si en el colegio le pasaba algo, como era siete años más grande, si tenía algún problema, iba yo”, cerró.