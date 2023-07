Cómo hace Iliana Calabró para conectarse con su padre

Ya pasaron casi diez años del fallecimiento de Juan Carlos Calabró, un referente de la actuación, de la locución y el humor. Una de sus hijas, Iliana Calabró, lo recordó en una reciente entrevista y reveló cómo hace para conectarse con él.



En una charla con Teleshow, la actriz y vedette revolvió en su memoria y habló de momentos difíciles de su vida. “Un momento fue la enfermedad y la desaparición de mi papá. Momento bisagra. Fue muy duro acompañarlo en esa agonía larga que tenía cada vez más disminuido a un tipo tan entero”, comentó.



En ese contexto, Iliana Calabró hizo una increíble revelación: tiene una forma de contactarse con su padre. “Hay una leyenda del colibrí, que viene con un alma que se fue y que vuelve a visitarte. A mí siempre en momentos importantes se me aparece un colibrí”, confesó.

Iliana Calabró y su padre, Juan Carlos Calabró.



“Por ejemplo, no veía a mi hijo desde antes de la pandemia. Viene a casa un día. Estábamos armando en el balcón para almorzar. Vino el colibrí. ‘Es Cala, que nos viene a visitar’. Me dijo viene por primera vez con su novia. Llega a Carlos Paz este año. Aparece el Colibrí. Viene una amiga que vive en Francia, amiga de la infancia; estábamos charlando de vuelta en el balcón y aparece el colibrí”, agregó Iliana Calabró.



“Ahora tengo una planta que me regaló otra amiga de la infancia, que se transforma en la reina del hogar y que se llena de flores. Y el colibrí viene todos los días a comer de las flores de mi planta. Todos los días. Yo no quiero aburrirlo, como diría mi papá en el Martín Fierro, pero todos los días lo tengo. Y cuando a veces estoy haciendo otra cosa, busca que lo mire. Me acerco y no se va. Y lo filmo y no se va. Se acerca otra persona y se va. Es mío. Es mi colibrí. Yo siento en el esto de la presencia”, explicó la actriz y vedette.



Asimismo, ante la pregunta sobre si suele soñar con su padre, contó: “Esta semana lo soñé a mi papá. Desde que falleció lo había soñado una sola vez. Esta semana soñé de nuevo. Era un 9 de julio y tenía tres escarapelas. Era muy argentino y muy patriota. Él nunca salió del país. Y se honraba de eso. ‘Yo nunca salí de la Argentina’. Y tenía la posibilidad”.

Juan Carlos Calabró, con sus hijas Iliana y Marina.



“Me encanta soñarlo. Siento señales. Mi papá fue muy presente. Omnipresente para las tres. Creo que él es el que le da toda esa energía y fuerza a mi madre. Sin dudas”, sostuvo Iliana Calabró.



Por último, reveló que solían discutir con su padre. “Un montón de veces. Nosotros chocábamos. Los dos tenemos carácter fuerte. Así como me ven, cuando me salta la tanada… Y él, igual. Era un pan de Dios, dulce de leche, amoroso, cálido, pero tenía carácter fuerte y éramos de chocar”, cerró.