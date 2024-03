Gran Hermano: recién ingresado, Alfa está al borde de la expulsión

Este lunes, Alfa ingresó a la casa de Gran Hermano 2023. El polémico ex participante se quedará a convivir con los actuales participantes, en una movida de producción que intenta mejorar la audiencia y sumarle condimento al actual reality de Telefe.

Como era de esperarse, la movida dio resultado. El programa volvió a posicionarse entre lo más visto de la TV abierta, con 18,2 puntos de rating.

Pero no todo es color de rosas para el polémico ex participante. Una de las reglas básicas para los nuevos ingresados es cuidar muy bien de no brindar información del exterior.

En pocas horas, Alfa ya brindó ciertos datos que no están permitidos. "Abro hilo sobre Alfa dando información del afuera", compartió Tronk, un usuario en su cuenta de X (antes Twitter). A raíz de esto en las redes sociales comenzó un debate y muchos exigen la expulsión inmediata de Alfa.

Primero fue en un diálogo con Furia, cuando Alfa le dio a entender con gestos y comentarios que no tenía que continuar su amistad con Catalina. "¿Por qué te odia tanto? Respondeme eso nada más. Ella es mi mejor amiga", le preguntó la joven. Él en ese momento le puso una mirada negadora. "No, no me digas eso. Igual el domingo casi pensé que se iba, posta", sostuvo la jugadora. "Prefiero mantener la boca cerrada. Mejor amiga...", le insistió Walter.

Alfa, volvió a ingresar a Gran Hermano.

Luego, Alfa volvió a hablar de más. Furia le preguntó qué pensaba sobre Lisandro "Licha" Navarro. "Si, pero bien que te lo querías voltear. Hubo una escena allá en la puertita... Yo lo puedo decir porque lo vio todo el mundo", disparó.

Acto seguido, y a raíz de estos comentarios, Gran Hermano irrumpió en la casa y le dejó una contundente advertencia. "Qué emoción me da escucharte de vuelta, de verdad. Sabés que hemos hablado cosas muy profundas", empezó expresando Alfa.

"Después seguiremos hablando en privado. Lo que te quiero decir, Walter, es que no podés hablar del afuera, ¿si? Te lo pido por favor. Muchas gracias", remarcó el líder del reality.