Esta es la verdadera razón por la que Ova y Gabriela Sabatini se distanciaron

En una reciente entrevista para el programa “LAM” de América TV, Oriana Sabatini, quien está en Argentina para organizar su boda con Paulo Dybala, se refirió a las versiones de pelea entre su papá, Ova Sabatini y su tía Gabriela.

En la conversación con Ángel de Brito, Oriana respondió a la consulta que le hizo el periodista sobre cómo estaba su tía y que pensaba ella de su casamiento con el futbolista. “Gaby bien, nada. Está contenta”, dijo la influencer.

El conductor continuó con una picante pregunta. "¿Está invitada?", consultó. “Obviamente, pero últimamente tampoco la estuve viendo tanto porque cuando yo vengo acá ella se va a Suiza o, cuando ella está acá, yo estoy allá”, respondió Oriana.

Oriana Sabatini habló de la relación que mantienen su papá y su tía. Foto: Internet

Ángel de Brito redobló la apuesta con una pregunta incisiva. "¿Están bien Ova y Gaby? ¿Son peleas de hermanos o qué son?”, dijo el comunicador, haciendo hincapié en los rumores de distanciamiento entre ambos que corren desde hace años.

"No, yo creo que a ver... a mi papá se le murieron los dos padres y creo que también, cuando hay un cambio tan grande en una familia, como la pérdida de dos padres, dos abuelos, se reacomoda todo y no es que se reacomodó mal, pero simplemente no nos vemos tanto como nos veíamos”, respondió la influencer.

“Antes, como estaban mis abuelos, teníamos un lugar de encuentro. Es el paso de la vida y pasa en todas las familias, y no quiere decir que haya pasado algo malo”, añadió.

Oriana Sabatini dio a entender que el distanciamiento entre su padre y su tía se dio por la muerte de sus abuelos. Foto: Internet

Así será la participación de Gabriela Sabatini en el casamiento de Oriana y Paulo Dybala

Queriendo saber cómo se comportará Gabriela Sabatini en su boda, Ángel de Brito le preguntó a Orina: "¿Gabi es jodona en las fiestas?", a lo que la futura esposa respondió: "no, cero". Asimismo, el comunicador quiso saber más sobre la personalidad de la extenista. "¿Es tímida como la vemos?", consultó el periodista. "100%... No va al carnaval carioca y esas cosas...", respondió Oriana.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casarán el próximo 20 de julio. Foto: Internet

El conductor puso un toque de humor a la entrevista con una pícara afirmación. "Fulop está arriba del parlante en dos minutos, eh". Entre risas, Orina bromeó sobre su mamá. "Mi vieja está en pedo a las 5 de la tarde... Para mí no llega a la fiesta. Yo le voy a pedir a Claudia que no le den alcohol antes de la cena", dijo.

En la divertida charla, Oriana Sabatini dio detalles sobre su boda a la que están invitadas 300 personas. "Tampoco queremos que sea algo muy grande... Ese día es tan especial, que yo a los casamientos que he ido veo a mis amigas saludando a gente que por ahí ni conocen", concluyó.