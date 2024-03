La verdad: por qué Sol Pérez dejó de trabajar en Gran Hermano

Sol Pérez se encuentra viviendo un momento muy particular dentro de su vida. Tras haberse casado con Guido Mazzoni a finales del año pasado, se sumó como de costumbre al panel de analistas de la presente edición de Gran Hermano pero hace ya varios días que se ausentó del canal de un momento a otro. ¿Qué le pasó?

Cabe destacar que Sol Pérez fue noticia esta semana revelando el particular motivo por el cual decidió dejar de entrenar. Explicó en sus redes sociales que hace un mes que no estaba yendo al gimnasio, producto de nuevos objetivos y prioridades de la vida.

Sin embargo, a esta noticia se sumaron sus recientes ausencias en el panel de El Debate de Gran Hermano, lo que despertó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, todo esto tiene que ver con una buena noticia para la mediática.

En la tarde de este viernes, la famosa compartió desde sus redes sociales la poderosa razón que la llevó a hacer un alto en sus actividades habituales: rindió el último final de la carrera de abogacía que venía cursando desde hacía varios años.

A través de sus Instagram Stories, la analista del reality de Telefe mostró una primera postal en la que se la podía ver rodeada de muchos apuntes de estudio, en la comodidad de su hogar, tomando mates y acompañada de su mascota.

Luego compartió una frase: "El futuro no pertenece a quienes saben esperar sino a quienes saben prepararse", para finalmente subir una imagen abrazándose de felicidad y comentándole a sus seguidores: "Acabo de rendir mi último final. Defiendo mi Tesis y ya puedo decir que soy ABOGADA!!!".

Sol Pérez compartió estar finalizando su carrera de abogacía.

En este último video que en el que se la ve salir de la mesa de examen donde la esperaba su marido para abrazarla y felicitarla. Fue un momento tan emotivo como esperado para Sol Pérez, que cabe recordar que estaba estudiando la carrera de abogacía desde hace ya varios años.

“No puedo creer, dos horas duró mi examen oral y escrito. Primero la parte escrita, salís de la sala y después te toman la parte oral, y en el oral me mataron. Me hicieron mil preguntas súper difíciles. No saben las preguntas… cinco materias en un examen, imagínense. Eran cosas muy... pero bueno, lo superamos. Me saqué un 7”, reveló muy contenta. La felicidad de Sol Pérez junto a su madre.

Por otro lado, Sol Pérez también tuvo su espacio para agradecerle a toda su familia que la aguantó en estos largos años de estudio, haciendo mención sobre todo a su mamá. Aclaró que la tesis ya está hecha y quedó aprobada, por lo que ahora solo queda defenderla oralmente para recibir oficialmente su título. ¡Qué gran noticia!