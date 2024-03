Quien es Lucien Laviscount, el actor que aparece con Shakira en una sensual producción

Después de siete años de espera, la reina del pop latino, Shakira, regresa a la escena musical con "Las mujeres ya no lloran", un álbum que promete ser un éxito rotundo. El lanzamiento oficial está previsto para el viernes 22 de marzo, y ya genera gran expectativa entre sus fans.

"Puntería", una de las canciones del álbum, generó gran revuelo en las redes sociales debido a que la artista colombiana publicó una serie de fotos sensuales junto al actor británico Lucien Laviscount, quien participa en el videoclip de la canción.

Lucien Laviscount junto a Shakira

Pero, ¿quién es Lucien Laviscount? Este actor de 31 años, nacido en Burnley, Inglaterra, comenzó su carrera en 2007 en la serie "Grange Hill". Desde entonces, participó en diversas producciones, incluyendo "Coronation Street", "Waterloo Road", "Scream Queens", "Katy Keene" y, más recientemente, en la exitosa serie de Netflix "Emily en París", donde interpreta a Alfie.

Laviscount también incursionó en el cine, con papeles en películas como "The Boy Next Door" (2015) y "Snatch" (2017). En 2022, protagonizó la comedia "Peacock".En cuanto a su vida personal, se sabe que Laviscount es actualmente soltero y no tiene hijos. Su última relación conocida fue con la cantante Jesy Nelson en 2021.

Cómo es el nuevo álbum de Shakira, "Las mujeres ya no lloran"

En este álbum, Shakira se une a grandes artistas y tiene colaboraciones con Bizarrap, Rauw Alejandro, Cardi B, Nicky Jam y el Grupo Frontera aportan frescura y diversidad al álbum.

“Las mujeres ya no lloran es mi primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital. 4 portadas y 16 tracks. Durante meses trabajamos con @jaumedelaiguana en estas cuatro ediciones. Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda confianza; el rubí la pasión; el zafiro la vulnerabilidad y el diamante la fuerza y la resiliencia”, escribió la colombiana en sus redes sociales.