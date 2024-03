Luis Ventura lloró al recordar como reconoció a Antoñito: “Cuando tuve que poner el apellido fui y…”

Al margen de su personaje periodístico y mediático, el costado más humano de Luis Ventura ofrece una mirada introspectiva y sensible en lo que se refiere a los vínculos familiares y, principalmente, sobre la paternidad.

En otras oportunidades, el presidente de Aptra expuso ese costado sensible, incluso profundizando en la relación entre su ex amigo Jorge Rial y su hija mayor Morena, dejando de lado el conflicto personal para ayudar a la polémica influencer en medio de un presente por demás complejo.

Esta vez el regreso de A La Tarde, programa conducido por Karina Mazzocco, a la señal de América TV fue el lugar elegido por Ventura para referirse a sus vínculos familiares y sorprendió con una revelación sobre su círculo más cercano.

El panelista del ciclo de espectáculos relató que quien él conoció como su tío, finalmente a sus dieciocho años descubrió que era su hermano, sin dudas un golpe que hizo mella en su semblante a temprana edad.

Justamente Karina Mazzocco consultó sobre si aquel episodio desmoronó sus sentimientos hacia su hermano y Luis no dudó: “No, porque no corresponde. Eso se siente o no se siente”.

“Y un hijo también, porque acá todo el mundo hace cátedra y nadie cuenta las verdaderas historias de las familias que yo las sé, y mucho”, agregó el periodista, que le dio paso a una interesante catarsis sobre la paternidad desde su perspectiva.

“Cuando yo tuve que poner un apellido, fui y lo puse, como correspondía, no me tuvieron que empujar. Lo único que quería era saber lo que correspondía, estaban los papeles. Y me comí todos los palos habidos y por haber”, continuó.

“Dijeron atrocidades de mí, pero me la banqué de pie, como hasta el día de hoy, contra todos los molinos de viento que vienen a pegarme”, sentenció Luis Ventura, sin pelos en la lengua para referirse a un tema que tocó su parte blanda.