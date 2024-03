Karina Mazzocco retrucó a Rocío Marengo con un fulminante descargo

En los últimos días, estalló una fuerte batalla entre Rocío Marengo y Karina Mazzocco, que se originó en la nueva entrevista que en el programa A la Tarde (América) le hicieron a Patricia, la mujer cuyo ADN dio positivo y es considerada hermana de la modelo.

Luego de que Rocío Marengo defenestrara desde sus redes sociales a Karina Mazzocco, y la haya acusado de estar resentida porque su pareja, Eduardo Fort no le dio pauta publicitaria de Felfort a su programa, la conductora salió a aclarar los tantos con un fulminante descargo.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Mazzocco arremetió contra Marengo argumentando: "Es lamentable lo que dijo. No comprendo, está diciendo una cosa que no es. Yo me comuniqué con la compañía y le hice una propuesta comunicacional, una propuesta de acompañamiento con sponsoreo publicitario que existe en todos lados".

Luego, la líder de A la Tarde aclaró: "No era par mí, era para acompañar la carrera deportiva de mi hijo. Se lo ofrecí a otras empresas, muchas dijeron que sí y otras no me respondieron, como es el caso de Felfort".

Impactada por los dichos de Rocío Marengo, Karina Mazzocco remarcó: "Me sorprendió mucho el posteo de Rocío, lamento que se haya tomado esta situación personal. Porque hace el posteo cuando estábamos desarrollando su historia en A la Tarde".

Además, sobre las acciones legales que Marengo aseguró que iniciará contra la conductora por extorsión, Mazzocco retrucó: "Puede iniciar las acciones legales que sean, yo no tengo injerencia en su historia familiar. No tengo nada que ver con que tenga hermanos fuera del matrimonio de su padre, lo re lamento. Jamás extorsionaría a nadie, me parece una palabra muy fuerte y oscura. Me parece que está equivocada".