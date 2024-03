Cómo fue el día que Marcela Tinayre se hartó de la China Suárez y le paró el carro en su casa

Franca y contundente son dos adjetivos que se ajustan a la perfección a Marcela Tinayre y su carácter de mecha corta. En esta oportunidad aprovechó el aire de Polémica En El Bar para relatar un singular cruce con Eugenia La China Suárez.

La conductora habló de quien en ese entonces era la pareja de su hijo, Nacho Viale: “Yo la verdad que no la conozco mucho a La China, no la sigo ni la tengo. La conocí cuando se acababa de ir de Casi Ángeles. Me acuerdo que ella estuvo en mi casa de Uruguay”.

Marcela relató cómo increpó a la China.

La hija de Mirtha Legrand recordó con lujo de detalles aquel primer cortocircuito: “Había algo que me llamaba la atención, lo cuento y lo digo públicamente siempre. Todos los días era ‘porque fulano me sacó, porque Zultano me sacó’”.

“Un día le dije: ‘Flaca, estamos veraneando. A mi me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien, pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto’. Después no la vi mucho más”, agregó.

Suárez sufrió un reto de Tinayre cuando era novia de Nacho Viale.

“Con mi hijo mayor, al principio no había una que me venga bien. No había una y, además, era mujeriego”, agregó la conductora de Polémica En El Bar sobre su relación con Nacho y sus parejas del momento.

“He visto pasar… no voy a dar nombres, a todas. Soy una suegra jodida, pero amorosísima. Quiero que ella sea educada, que lo quiera, que veas que lo hace felíz, que lo cuide”, se sinceró una madre de carácter particular.

Sin dudas la relación, al margen de las características de Tinayre como suegra, tuvo puntos de conflicto a partir de una actitud controversial de la actriz, que incluso terminó de profundizar en el escándalo que involucró a Mauro Icardi.

Hoy el tiempo pasó de aquella relación entre Nacho Viale y La China Suárez, pero quien no olvida los detalles es Marcela Tinayre, quien no oculta su posición en la vereda de enfrente de quien alguna vez fue su nuera.