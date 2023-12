El feroz reclamo de Marcela Tinayre a América: “Hace años que no estamos al aire y…”

Marcela Tinayre es una de las figuras que no suele relacionarse con disputas televisivas. Si bien, la artista es una mujer de armas tomar, trata de mantenerse al margen de los escándalos que sobrevuelan la atmósfera del medio.

Sin embargo, a pesar de los intentos por quedar exentos de encontronazos, los cruces entre famosos son inevitables. Los dichos y entredichos públicos siempre terminan enredando a quienes desean no involucrarse en discusiones mediáticas.

En esta oportunidad, Marcela Tinayre anunció que decidió cerrar su ciclo en el programa Polémica en el Bar, en medio de un escenario donde las asperezas brotaban. El clima del ciclo no resultó armonioso en el último tiempo y las tensiones se acrecentaban cada vez más.

Lo cierto es que semanas atrás, Gustavo Sofovich se encargó de dejar en claro, en diversos programas, su disconformidad con el rol de conductora de Marcela al frente del ciclo que comandó su padre durante años. Asimismo, declaró que no era feliz trabajando con la hija de La Chiqui.

Por otro lado, en la búsqueda de llegar con mayor fuerza a la audiencia, Polémica en el bar sufrió cambios de horarios. En este sentido, Marcela Tinayre decidió hacer hincapié en este asunto y lanzó: “¡Llegamos a fin de año! La verdad, es 16 de diciembre y es emocionante verlo, porque es como el primer programa ¡Hace años que no estamos al aire!”

“¡No sé cómo es esto! Porque el fin de semana pasado fue la asunción del presidente, el sábado a la noche hubo un programa especial en América. Pero acá estamos, que es nuestro último sábado 2023 ¿Queda claro?”, se descargó la artista en vivo antes de culminar con su participación.

Lejos de ocultar su disentimiento, la conductora, durante la semana, dialogó con Intrusos y disparó: “No me voy a enojar jamás con Gustavo. Él tiene una lucha diaria con la vida y lo respeto muchísimo. No le doy importancia a alguien que se ofende, por más que diga que no, porque no lo invité a mi cumpleaños. Mi cumpleaños cotiza en bolsa por lo visto”.