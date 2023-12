El mal momento que le hizo pasar Marcela Tinayre a Barby Franco: "Es mi casa"

Marcela Tinayre sorprendió a Barby Franco al aire de Polémica en el Bar (América TV) con un furioso reclamo que dejó atónitos a todos los presentes. El enojo de la hija de Mirtha Legrand fue por la cantidad de material que la modelo compartió en sus redes sociales del cumpleaños de la conductora.

"Yo te pregunto a vos, ¿por qué subiste a las redes todo mi cumpleaños?", la encaró sin vueltas Marcela. "Ay, porque todos estaban grabando", respondió Franco. "Sí, pero todos me consultaron. No era un bar, era mi casa. Nunca te lo iba a decir, pero aprovecho", expresó la conductora.

"No digo que dejen el teléfono afuera, pero si que me pregunten si pueden subir o no, porque es mi casa, no un boliche", agregó visiblemente ofendida por la actitud de la mujer de Fernando Burlando.

"No sabía, subí tres videos nada más. Todo el mundo subió cosas... Yo soy medio instagramer, subo cositas", se justificó.

"La que estaba furiosa era mi nieta Ámbar. Me dijo: 'Violó la privacidad de nuestra familia'", reveló Tinayre. "Ay, bueno... La próxima voy sin celular", respondió incómoda Franco.

Las invitadas de Marcela Tinayre. Foto: Instagram @polemicabar.

Recordemos que la modelo había adelantado que vivió un tenso momento con la conductora durante la grabación del ciclo. "Hubo un momentito tenso que no me lo esperaba pero ya conociéndola a Marcela, viste como es", reveló en Socios del espectáculo (El Trece). "Medio que se enojó porque había subido muchas fotos y videos del cumpleaños de ella. La verdad es que vi que todo el mundo grababa, era parte de eso", agregó.

Además, aseguró que no le gustó su actitud: "Me lo dijo ahí en la mesa en seco, me podría haber tocado timbre en casa también o por Fernando Burlando. Igualmente le pedí disculpas porque fue una huevada mía, porque a ella le molestó".