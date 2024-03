Darío tuvo mil bloopers en el confesionario de Gran Hermano y estallaron los memes

Perdido, perdidísimo, confundiendo nombres y géneros y olvidando sanciones y reglas básicas de Gran Hermano. Así se lo vio a Darío Martínez Corti en la última gala de nominación en el reality de Telefe. Y su errático paso por el confesionario fue motivo de una lluvia de reacciones y memes en las redes.

Darío entró con el pie izquierdo al confesionario y arrancó mal, se tomó un largo rato para decidir sus votos en el momento, dando cuenta de que no había “hecho la tarea” en pensar una mínima estrategia, la base del juego de Gran Hermano.

“Cambió un poco todo, pero mis dos primeros votos van para Damián. Si bien al principio yo tuve algunas diferencias con él por algunas pavadas, no se trata de una cuestión de afinidad sino de estrategia”, empezó el participante de La Plata.

“El segundo voto se lo voy a dar a...”, siguió el hombre del rubro automotor, sin recordar a quién quería nominar. “El segundo voto se lo voy a dar a... Joel. Creo que no peligra su continuidad”, dijo, con dificultad y sin suerte, porque el azafato ya estaba en placa por una sanción.

Darío entró a inicios de marzo a Gran Hermano y todavía no se aprendió los nombres de sus compañeros. Instagram.

“Joel no, perdón, perdón, perdón, perdón. A la chica ésta. Ay, se me olvidó, cómo se llama... Joel no….”, avanzó, entre balbuceos, y luego de mencionar a Nicolás, también nominado, definió: “Se lo doy a Manzana porque sé que no va a estar en placa”.

“Siento que Darío es Pepe Argento”; “Es mi nuevo protegido”; “Darío está al top de los bloopers de la historia de los GH. Quiso nominar a Zoe pero no le salía ni por casualidad el nombre jajajjaa fue comedia pura y como lo único que se acordaba, la ligó Manzana”; “Es mi papá intentando recordar mi cumpleaños”, fueron algunas de las reacciones.

La denuncia por estafa a Darío de Gran Hermano

A horas de entrar a la casa de Gran Hermano, Darío Martínez Corti fue escrachado en redes por una presunta estafa a un cliente que le había encargado el arreglo de su auto. “Mirá donde lo vengo a ver a este garca. Me arruinó el auto y la plata jamás me devolvió y se mudó. Ansioso lo esperaré en Martínez”, publicó un hombre en Facebook, al verlo en el programa.

Luego, la producción de LAM se comunicó con esta persona, que ahondó en lo sucedido: “Hace un año le mandé a arreglar un auto, le pagué y me empezó a dar vueltas. Él arregla, compra y vende, lo mío era más de la parte mecánica. Le pagué todo, le dejé el auto, pasaban los días y me lo dejó afuera”.