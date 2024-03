María Eugenia Ritó abrió su corazón y habló sobre la relación que tenía con Silvina Luna: "Era muy..."

Luego de luchar varios años con las graves consecuencias de una mala praxis, Silvina Luna falleció en agosto del año pasado. La noticia conmovió a todos, quienes buscaron que se haga justicia por la imprudencia médica de Aníbal Lotocki, que le inyectó a la modelo microesferas de politemil metacrilato en la zona de glúteos y muslos en el año 2010.

Silvina Luna tenía 43 años cuando falleció.

Después de siete meses de su lamentable muerte, este martes María Eugenia Rito participó en Noche Al Dente, el ciclo de entrevistas que conduce Fernando Dente por América TV. La exvedette habló sobre su vida personal y también se sinceró acerca del vínculo que tenía con Luna.

La foto que le enseñó Fernando Dente a la exvedette. Créditos: captura de pantalla Youtube Noche Al Dente.

Todo empezó cuando el conductor le enseñó a la bailarina una imagen de ellas juntas, a lo que ella dijo: "La verdad que fue una gran persona. En una época fuimos compañeras y también amigas, no tan amigas, pero hemos compartido dos o tres Bailandos (Bailando por un sueño) juntas, dos temporadas teatrales con Carmen Barbieri y otras con Sergio Gonal. También compartimos eventos, cumpleaños, fiestas y la verdad que era muy divertida, con un gran corazón".

"¿Qué reflexión haces de todo lo que le pasó? Porque ella también pudo hacer esa reflexión en vida, sobre las decisiones que tomó y se arrepintió buscando una imagen...", le consultó Dente a Ritó. "A todos nos pasa, a mí me pasó. No es para reírme, pero yo lo tomo ya desde un humor ácido lo del tren bala, el micro diferencial, el avión... Se me vino la noche encima y sentía que no la podía remontar", le contestó la bailarina al periodista.

Ritó habló sobre su experiencia con las cirugías estéticas. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Estuve tirada y al borde de la muerte, pero me decían 'vos sos otra cosa'. Yo soy una artista, he trabajado con los más grandes", contó María Eugenia Rito al referirse sobre el difícil momento que atravesó con su salud.