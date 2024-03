Yanina Latorre mandó al frente a su mamá: "Ella tenía ganas de ir a fajar a..."

Yanina Latorre es una de las figuras del espectáculo con mayor nivel de confrontación. Su estilo siempre filoso la hace una de las panelistas más picantes del medio.

Pero parece que Yanina tiene a quién salir: su madre Dora. "Mamá es capaz de decir cualquier cosa, porque aunque ustedes no lo crean, yo tengo filtro. Hay cosas que no digo. Pero mi madre es tremenda ¿o ustedes a quién creen que salgo? A todas las que me hacen cosas en televisión les contesta", contó Yanina. "Hubo una época en la que ella tenía ganas de ir a la puerta del canal y fajar a Beto Casella. Muchas veces lo pensó", agregó.

Beto Casella.

Acto seguido, fue la propia mujer quien sumó detalles al respecto: "Muchas veces dije, ‘yo un día me lo voy a encontrar’, y una vez tenía que ir a Puerto Madero con unas amigas, pero me atrasé y ellas me llamaron para decirme que no fuera, porque no me iba a gustar, pero al día siguiente me dijeron que fue porque estaba Casella. Yo no lo iba a pelear, soy más viva que bonita, pero sí tengo dos o tres cosas puntuales para decirle".

Dora junto a su hija Yanina.

Recordemos que Latorre y Casella vienen protagonizando fuertes cruces desde hace varios años. En 2014, ambos fueron invitados al programa de Mirtha Legrand. Allí se enfrentaron muy fuerte y la panelista terminó llorando.

"¿Le deseaste que se muera? Yo quiero que se muera, dijo, Beto", expresó Mirtha, mirando al periodista y esperando su confirmación. Pero prefirió no opinar.

Entonces la panelista argumentó: "Es mi forma de hablar, yo soy súper irónica y ácida", empezó a defenderse y agregó, ante una interrupción del conductor: "¿Me dejás hablar? Porque cada vez que voy a hablar me interrumpís...".

"No me estoy poniendo mal, es que no puedo creer que un hombre sea tan maleducado con una mujer. Me interrumpiste muchas veces y no pude hablar", agregó visiblemente afectada.

Entonces, Casella dio vuelta su silla y se puso a comer el postre de espaldas al resto. Yanina dijo que ya no recordaba de qué estaba hablando y se puso a llorar. Mientras Muscari trataba de consolarla.