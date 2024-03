Alejandra Pradón contó si tuvo una aventura con Diego Armando Maradona

Desde que se estrenó la serie Coppola, el representante, en Star Plus, ha generado controversia. Esta producción audiovisual, de cinco capítulos, trata sobre la vida de Guillermo Coppola, manager de Diego Armando Maradona. En un formato comedia, protagonizado por Juan Minujín, se muestran algunos episodios ficcionados sobre la relación de este dúo y sus altibajos a lo largo de los años.

Sin embargo, una de las polémicas que se presentó en las últimas horas fue con la vedette Alejandra Pradón, quien habló en Intrusos para desmentir que tuvo un romance con Diego Maradona en el año 98, cuando estaba casado con Claudia Villafañe, como lo hacen notar en uno de los capítulos.

Alejandra Padrón no demandará, pero aclaró lo que da por sentado la serie.

En la historia, supuestamente, Alejandra Pradón y Diego Armando Maradona tienen una relación clandestina, que para desviar la atención el propio Guilermo Coppola hizo que estaba de novio con la vedette. Fue por ello que la ex vedette reaccionó furiosa e indicó que no se trató de una estrategia de prensa, sino que ella y Coppola sí tuvieron una relación. “Él vivió en mi casa”, dijo.

“No me gustó nada. Llamé a Claudia Villafañe para explicarle que era todo mentira. No pueden ensuciar así a la gente”, dijo Alejandra Pradón. “Yo fui la pareja de Guillermo, él vivió en mi casa, ni un minuto estuve sola con Diego y lo hablé con Claudia. Yo di el consentimiento, pero con esto no”.

Mira el video

Alejandra Pradón también habló con la actriz que la interpreta, Adabel Guerrero, quien mencionó que el productor le había afirmado que ella y Diego habían salido. “No pude hablar antes, porque yo firmé el derecho de imagen y confidencialidad. Guillermo se sorprendió igual que yo, no son palabras de Guillermo él nunca le dijo que abortara una mujer (haciendo referencia a Yuyito). Él está caliente, también lo engañaron a Guillermo y me engañaron a mí, igual no voy a hacer juicio, Guillermo dijo que es una comedia”.