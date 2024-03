Tras la alarmante internación de Ernestina Pais, revelan nuevos detalles sobre su salud

En las últimas horas, trascendió que Ernestina Pais debió ser internada de urgencia, en un nuevo episodio sobre su salud mental, a la que la misma conductora se ha referido en más de una oportunidad.

Inicialmente, Fede Flowers informó en Rock & Pop sobre la situación de salud de Ernestina Pais: “La internaron bajo una situación psicomotriz complicada. Fue ingresada al hospital de la zona de Saavedra en horas de la madrugada. Llegó acompañada de una persona que, obviamente, la ayudó porque ingresó en un contexto de una crisis de nervios muy fuerte. Me hablan de una situación psicomotriz complicada y tuvieron que sedarla para tranquilizarla".

En medio del hermetismo del entorno de Ernestina Pais, el periodista Pablo Andisco del portal Teleshow, logró contactar a Federica Pais, quien reveló sobre la salud de su hermana: “Sigue internada en el CEMIC. Estamos esperando q la deriven. Cuando haya algo que comunicar, prometo que lo haré saber”.

Federica y Ernestina Pais, hermanas y colegas de profesión. Foto: Captura TV.

De esta manera, la también conductora dejó en claro que el cuadro requerirá una atención que podría extenderse durante unos días, aunque se encargó de cuidar la privacidad sobre la salud mental de Ernestina Pais, como también lo hizo en alguna ocasión anterior.

Ernestina Pais habló recientemente sobre su salud mental en LAM. Foto: Captura de vidoe América TV.

Por último, sobre la institución a la que será derivada Pais, su hermana llevó calma al aclarar: “No sabemos a cuál todavía. Por suerte está cuidada y eso nos tranquiliza a todos”.

Hace un mes, Ernestina Pais había contado en LAM (América) un episodio de salud mental que la llevó a internarse por decisión propia. “Sufrí mucho por compañeros que se quedaban sin laburo. Vi morir a dos compañeros en un año. Fue mucha tristeza en ese año y dije ‘¿sabés qué? Esta tristeza me la voy a permitir’. Dije ‘voy a juntar todas las tristezas y las que vengo ocultando bajo la alfombra’. Me aburrí de la terapia, así que me auto interné. Me fui a un lugar donde controlaba el teléfono. Estuve todo enero. Hice todo lo que podía hacer para concentrarme en tratar de ver, visualizar cómo quería vivir. Me ocupé de eso”, expresó sobre su experiencia.