La escandalosa revelación sobre el romance de Rusherking con Angela Torres

Hace unas semanas, Rusherking y Ángela Torres hicieron oficial su romance, algo que ya no podían ocultar ante la viralización inmediata de unas fotos en las que se los ve juntos en Nueva York. Sin embargo, el final para la pareja podría precipitarse por un dato escandaloso.



El periodista Juan Etchegoyen contó detalles sobre el vínculo entre los artistas, pero reveló algo que hasta ahora era desconocido, que llamó la atención y que, sorpresivamente, involucra a La China Suárez, la ex del cantante.



“Hace rato que me vienen preguntando por el romance súper confirmado de Rusherking y Ángela Torres. Hoy les voy a contar por qué esto lamentablemente no tiene futuro”, comenzó diciendo el periodista en Mitre Live.

Rusherking y Ángela Torres hicieron oficial su romance. Foto: @angelatorres y @rusherking.



“Este amor tiene varios meses ya. Desde diciembre me informan que este amor existe y recién ahora se los ve juntos en algunas imágenes. El motivo por el que no tiene futuro este amor es La China Suárez”, reveló, arrojando una verdadera bomba mediática.



Pero no se detuvo allí Juan Etchegoyen, dado que luego explicó los motivos por los que Rusherking sigue pensando en La China Suárez y hasta sacó a la luz el sentimiento que perdura en el joven artista.



“La realidad es que Rusherking sigue pensando en ella y se dio cuenta de que la embarró dejándola el año pasado. Y por más que suene duro hay que decirlo: a Ángela no la ama como a La China Suárez”, comentó el periodista en Mitre Live.

Aseguran que Rusherking, de novio con Ángela Torres, sigue pensando en La China Suárez.



“Por esa razón, yo creo que esto no tiene mucho futuro. La pasan bien, se divierten, pero él sigue anclado a su pasado con La China Suárez”, sentenció Juan Etchegoyen, augurando el pronto final de la relación entre Rusherking y Ángela Torres.



“Cuando vos no disfrutás el presente y pensás en algo del pasado, terminás rompiendo esa actualidad que te hace despejarte, pero no olvidarte de lo que viviste. Pobre Rusher. Debe ser difícil todo esto”, cerró el periodista.