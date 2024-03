La emoción de Stefi Roitman en su viaje a la India con Ricky Montaner: "Lloré"

Por primera vez, Stefi Roitman y Ricky Montaner se corrieron de su zona de confort y eligieron India como destino. Una aventura que desde el minuto uno impactó profundamente a la influencer, quien se mostró muy sensibilizada al publicar las primeras fotos de Nueva Delhi en sus redes.

La populosa capital de la India recibió de brazos abiertos a Stefi Roitman y Ricky Montaner. Así, luego de descansar y de aclimatarse a la diferencia horaria en su hotel de lujo que les dio la bienvenida con amenities y dulces autóctonos, la pareja se lanzó a las calles a mezclarse entre la gente.

Stefi Roitman, maravillada en las calles de Nueva Delhi. Instagram Stefi Roitman.

Stefi y Ricky recorrieron los alrededores, se maravillaron con la variedad de productos que se venden en los mercados callejeros, probaron nuevos sabores, compraron joyería local y se subieron a los tradicionales “rickshaw” para dar un paseo por los imperdibles de la zona.

Esta es la primera vez que Stefi Roitman y Ricky Montaner viajan juntos a la India. Instagram Stefi Roitman.

Conmovida con la explosión de colores, aromas y sensaciones de los primeros momentos, Stefi se expresó en sus redes con un sentido posteo. “Segundo día en India y ya lloré el doble de veces”, arrancó Roitman desde su feed de Instagram.

Stefi quedó cautivada con los colores del lugar. Instagram Stefi Roitman.

“Gracias Tarini, gracias PLO, gracias equipo, gracias familia”, avanzó la morocha, agradecida con quienes los ayudaron a organizar este viaje tan esperado pero postergado por diversas razones que no explicó: “´Algún día iré a la India, algún día…´Esa primera vez llegó”.

Stefi Roitman, feliz en las callecitas de India. Instagram.

“Llevo escritas ya un par de páginas en mi cuaderno de viaje. Casi nunca lo logro, pero con este país es imposible no descargar lo que se siente. No me lo quiero olvidar. No me lo voy a olvidar”, prometió la actriz, muy movilizada por el entorno y todo lo que está viviendo en todo sentido.

Stefi y Ricky Montaner pasearon en rickshaw. Instagram.

Finalmente, Stefi Roitman hizo un comentario sobre el día en el que arribaron al hotel, cuando se llevó una grata sorpresa a raíz de un gesto de su guía: “La última foto fue de la noche en que llegamos. Ese collar de flores frescas de bienvenida de Tarini ya me daba la nota de cómo empezaría este viaje… ¿cómo seguirá?”.

La influencer se probó joyería local en Nueva Delhi. Instagram Stefi Roitman.