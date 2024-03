Julieta Prandi reveló cómo hizo para conquistarla Emanuel Ortega en plena pandemia

Después de mucho tiempo de conflicto y de crisis por la tormentosa separación de Claudio Contardi, con quien tuvo que ir a la justicia por un desentendimiento económico y legal por la tenencia de sus hijos, Julieta Prandi se reencontró con la felicidad junto a Emanuel Ortega.



En una charla con Verónica Lozano, la modelo recordó cómo arrancó su relación con el cantante, a quien conoció vía mensajes de Instagram en plena pandemia. “Cuando las pasaste todas, llega un momento en el que decís: ‘Tiene que ser una buena para mí’”, comentó la invitada.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Foto: @jprandi.



“Nos conocimos de una manera medio ridícula”, recordó Julieta Prandi. “El vio una foto de Cuba. Yo había ido hacía poquito allá, justo antes de que cerrar todo. La vio como dos meses después y me escribe. Me dice cosas hermosas”, reveló la modelo.



Si bien quien le escribía era nada menos que Emanuel Ortega, Julieta Prandi reconoció que, al principio, el mensaje no lo leyó porque no se seguían, por lo que no había arribado ninguna notificación de la red social avisándole.



“De casualidad veo su mensaje porque estaba como en el buzón de no deseado, porque no nos seguíamos. Y a mí Emanuel me gustó siempre”, contó, entre sonrisas, la modelo en su visita a Corta por Lozano.



“Y nos pusimos a charlar. Y al otro día estábamos hablando por teléfono y eso se convirtió en una rutina de todos los días durante dos meses. Cinco horas hablábamos por teléfono”, continuó Julieta Prandi.

Asimismo, la modelo explicó cómo esperaba que fuera ese primer encuentro con Emanuel Ortega luego de varios meses de chats y de conversaciones telefónicas en plena cuarentena por la pandemia de Coronavirus.



“Quería que le primer encuentro fuese en vivo. Era yo enamorándome de su voz y de lo que escuchaba. Y él escuchándome a mí, contándole la verdad”, confesó Julieta Prandi, quien luego agregó que la primera vez que se encontraron se dieron un largo abrazo.